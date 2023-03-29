台灣首家離岸電纜廠要來了 華新跨國綠能大戰啟動

華新麗華（1605）今（29）日宣布，與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB (以下簡稱NKT) 進行合約交換儀式，正式啟動海纜事業，參與能源轉型發展建設。未來，華新海底電纜廠將成為國內首家離岸電纜廠，全案預計2025年底試產，2027年營運。

華新麗華成立於1966年，致力於電線電纜、不銹鋼、資源事業、地產開發及再生能源領域，是大中華區電線電纜與不銹鋼產業領導廠，近年在積極布局新能源產也下，已發展成為基礎材料與高科技投資之跨國企業集團。

今日簽約儀式由華新麗華董事長焦佑倫與NKT集團董事長Jens Due Olsen共同主持，合約簽訂後，華新表示，取得風電應用之海底電纜相關專門技術授權與服務，強化建設高雄港海底電纜廠所需之技術服務與產品發展。華新指出，會後與NKT集團，也進一步磋商合作進程，並將實地勘查高雄港海底電纜廠預定地。

華新麗華高雄港海底電纜廠將成為台灣第一家離岸電纜廠，預計2025年底試產，2027年開始營運，進一步拓展華新麗華再生能源領域，標誌著台灣離岸風電國產化重要的里程碑，邁向綠色經濟。

華新麗華董事長焦佑倫表示，台灣擁有得天獨厚的風力資源，風電與海纜商機非常大，很榮幸能與產品技術優越、經營卓著的世界級海纜公司NKT合作，創造一個互利雙贏的契機，加速華新在這個領域的發展，對台灣綠能產業發展做出貢獻。