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電價大漲恐帶動台鐵、高鐵票價上漲 經濟部下周邀相關業者談節電

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花。記者曾原信／攝影
經濟部長王美花。記者曾原信／攝影

電價即將在4月1日調漲，平均漲幅11%，多位立委今（29）日於立法院經委會關心台鐵、高鐵是否會因為電費成本提高，而調漲票價經濟部長王美花回應，目前沒有漲價規劃，經濟部能源局也表示，下周會與交通部、各軌道公司討論節電輔導等措施。

立法院經濟委員會今請經濟部進行業務報告，立委邱議瑩質詢時指出，因為電價調漲，台鐵每年電費成本恐增2.5到3.5億元，高鐵可能每年增加3億元，是否會因此調漲票價？

王美花回應，以目前的了解，目前雙鐵沒有漲價的規劃。她表示，也要謝謝雙鐵為了穩定物價的前提，一起來思考怎麼分攤。她進一步指出，即使調漲電價，台電吸收的相關燃料成本還是遠遠高於電價的部分。

立委洪孟楷質詢時表示，其他捷運公司也會增加營運成本，假如致使票價蠢蠢欲動，民眾會覺得錢變更薄。他指出，不能因為現在台鐵、高鐵沒有要漲票價，就覺得電價調漲對大眾運輸沒有太大影響，經濟部有沒有提出任何協助？

能源局局長游振偉表示，已透過交通部路政司找各軌道公司在下周討論相關節電輔導，看經濟部的輔導資源如何能挹注。

洪孟楷指出，節電輔導不外乎更換高耗能設備，或是減少用電量，例如五盞燈只開三盞燈，但大眾運輸運行，行車安全更重要，不能因為節電就讓行車安全打折扣，另外，更換低耗能設備的費用是誰來出？

游振偉回應，經濟部有節電補助計畫供企業申請，診斷團隊會先幫公司診斷，找出耗能無效率設備，再提出節能績效保證計畫，相關補助再詳細談了之後，才會知道哪些項目可以來做。他甚至指出，例如煞車回沖系統等，很多小地方都可以節能。

洪孟楷提醒，現在雙鐵不馬上漲票價，不代表未來不會漲票價，因為成本提高是事實；王美花表示，在國外的大眾運輸節電做得比台灣更細緻，台灣還可以再做更多，下周與會討論的不只雙鐵，還有捷運公司。

經濟部 票價 節電

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