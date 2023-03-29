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林之晨：台電漲價是必然 台灣大併台灣之星後一年至少省七千萬度的電

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大總經理林之晨指出，台灣大早已預測台電漲價是必然的狀態，很早就已經開始採用各式節電措施，以消弭電價上漲帶來的影響。記者馬瑞璿／攝影
台灣大總經理林之晨指出，台灣大早已預測台電漲價是必然的狀態，很早就已經開始採用各式節電措施，以消弭電價上漲帶來的影響。記者馬瑞璿／攝影

台灣大總經理林之晨今（29）日指出，台電一年負債上千億元，電價上漲無可避免，台灣大早已預測台電漲價是必然的狀態，很早就已經開始採用各式節電措施，以消弭電價上漲帶來的影響。

「電價漲價的好處是讓綠能投資顯得更有效益，也因此，我們希望2040年達到RE 100，2050年達到淨零碳排，這樣的漲價也讓我們的策略更顯重要，也會加速去做這些策略。」林之晨表示，台灣大去年已經發了2500萬度綠能，希望接下來每年都可以提升綠能占比，降低未來台電漲價的影響。

台灣大哥大台灣之星合併之後，台灣大也將關閉台灣之星原有的3G基地台，林之晨表示，「台灣之星3G關站的話，一年可以省下7000萬度的電，加上台灣之星4G、5G被我們整併，也可以節省大量用電。」

林之晨也補充說明，「台灣這麼小、這麼缺電，養五條5G高速公路是沒有道理的，做這個整併案對台灣有個很大的好處，就是節省大量用電。」預期電信業者從五家變成三家之後，每年潛在的省電度數約為2億度。

台灣大哥大 林之晨 台灣之星

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