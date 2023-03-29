國發會景氣燈號連亮4顆藍燈 財長：下半年景氣會更好

台電4月即將調漲電價，住宅用電每月超過700度微調3%，超過1000度則調漲10%，經濟部並宣稱九成民生用戶不影響。但專家反駁，官方說法避重就輕，特別是住在社區大樓華廈等集合住宅的數百萬住戶，恐難逃電費與管理費雙漲命運，一般認為「公共電費很難省」，但真的省不下來嗎？專家給出幾點建議。

2023-03-29 10:00