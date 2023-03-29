國發會景氣燈號連亮4顆藍燈 財長：下半年景氣會更好
國發會景氣燈號連亮4顆藍燈，對於未來景氣展望，財政部長莊翠雲今日表示，今年第一季經濟成長率下降1.2%，到第二季可望恢復正常，並預估今年下半年景氣會更好。
財政部長莊翠雲今日率領所屬單位赴立法院財政委員會業務報告。立委林德福質詢時問，台灣景氣是否有復甦的可能？對此，莊翠雲答詢時指出，目前全球貿易動能趨緩，加上終端需求疲弱，導致台灣出口表現有壓，今年2月出口值年減幅約19.2%。她表示，根據主計總處最新公布，全年經濟成長率約2.12%，其中第1季下降1.2%，但「預期到第二季可望恢復正常，預估今年下半年景氣會更好。」
另外，台股近期反彈到萬五附近盤整，林德福質問，近半年的反彈可視為經濟萎縮後的先行指標嗎？莊翠雲表示，台股為淺碟型市場，且受國際連動影響大，去年7月國安基金入場，目前還在場內。她說，由於國際經濟動能影響且還有經濟環境不確定因素存在，財政部會持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言