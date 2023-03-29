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景氣何時反彈? 財長莊翠雲：下半年會較好

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
景氣真的糟透了嗎？財政部長莊翠雲今日表示，預期下半年會較好。圖為工地建築工人示意圖。報系資料照片
景氣真的糟透了嗎？財政部長莊翠雲今日表示，預期下半年會較好。圖為工地建築工人示意圖。報系資料照片

景氣真的糟透了嗎？財政部長莊翠雲今（29）日表示，2月出口雖仍受到抑制，但主計總處最新預測全年經濟成長率2.12%，而第1季雖是負成長，但第2季經濟成長率就會恢復正成長，「預期下半年會較好。」

立法院財政委員會今日審查證交稅條例修正草案（權證避險降稅），國民黨立委林德福表示，國發會最新發布2月景氣對策信號，已連亮四個藍燈，續創14年新低，終端需求還不是很熱絡，他問莊翠雲認為下半年景氣反彈的機率有多少？

莊翠雲說，國內經濟成長率預測，是由主計總處辦理，由於全球經貿動能趨弱、終端需求不振，加上產業調整庫存，出口確實受到抑制，前二月出口仍年減19.2%，但根據主計總處發布最新預測，全年經濟成長率是2.12%，第1季雖是-1.2%，但第2季可恢復正成長，意即第2季會有部分反彈，但預期下半年會比較好。

經濟成長率 景氣對策信號 國民黨

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