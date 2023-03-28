富達國際：未來18個月美國衰退機率提高到75%

富達國際28日舉辦線上展望記者會指出，金融市場主要挑戰的餘震不斷，全球銀行體系因歷經史上最快速的升息事件而出現裂痕。就資產類別來說，看好新興市場股市及貨幣、投資等級債，減碼美股。

富達國際亞太區股票投資主管佟夢銳（Marty Dropkin）指出，美國升息過快的影響浮現。除了銀行事件之外，對總體經濟的衝擊也將顯現。富達預估，美國經濟硬著陸的機率大為提高。

根據富達的情境預估，美國聯準會（Fed）未來12個月的持續鷹派機率仍有15%，未來18個月的鷹派機率則降到零。美國未來12個月的衰退機率達55%，未來18個月的衰退機率進一步提高到75%。富達的計量模型也顯示，美國在今年年中的衰退機率提高。

佟夢銳指出，歐美銀行體系壓力大增，也提高全球經濟周期衰退的機率。雖然原物料價格下滑，成熟市場的通貨膨脹跟著下降，但核心通膨仍僵固。在全球主要經濟體，只有日本及中國大陸的通膨壓力較弱。

富達基金管理（中國）股票投資主管寧靜表示，中國大陸是今年唯一經濟復甦的主要經濟體。就投資面來看，大陸的成長復甦，投資氣氛改善，成本壓力下滑，一切有利條件具備，有利股市投資。

就資產配置來看，佟夢銳指出，富達對美股看法較保守，因為美股本益比已有17~18倍，但獲利已到高點，有獲利下修的風險。富達對日股及歐股都是中立看法，對新興市場股市則是加碼，尤其東南亞及印度都可望受惠於中國大陸的解封。

佟夢銳指出，在固定收益方面，富達看好投資等級債，尤其現在的收益率有5~6%，很有吸引力。富達對新興市場強勢貨幣債持中立看法，但對非投資等級則是減碼，因為利差還不夠大。