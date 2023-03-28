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助攻太空！台大癌醫、北榮、林口長庚加入太空輻射驗測聯盟

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國家太空中心籌組「台灣太空輻射環境驗測聯盟」提供太空元件輻射驗測一站式服務，包括台大癌醫、北榮、林口長庚等醫院加入太空輻射檢測，助攻台灣太空產業。（圖／太空中心提供）
國家太空中心籌組「台灣太空輻射環境驗測聯盟」提供太空元件輻射驗測一站式服務，包括台大癌醫、北榮、林口長庚等醫院加入太空輻射檢測，助攻台灣太空產業。（圖／太空中心提供）

為推動台灣進軍國際太空產業鏈，太空中心擴大籌組「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，現已號召十個單位加入，今（28）日舉行簽署儀式，將提供太空元件輻射驗測一站式服務。其中，台大癌醫、北榮、林口長庚等大型醫院都加盟，助攻台灣太空產業。

今日出席之聯盟代表包括：國家太空中心（TASA）主任吳宗信、原能會核研所所長陳長盈、台大癌醫中心分院院長楊志新、林口長庚醫院副院長邱政洵 、長庚大學研發長崔博翔、台北榮總副院長李偉強、清大原子科學技術發展中心主任葉宗洸、中研院物理所所長張嘉升、宜特科技董事長余維斌、台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)副總裁郭耀文。

今年正式改制為行政法人的國家太空中心，持續壯大太空電子元件輻射驗測能量。吳宗信表示，太空輻射環境主要包含電子、質子與重粒子，在低地球軌道輻射環境，以質子為主，大約占95%。台灣太空輻射環境驗測聯盟所提供的輻射測試能量，可涵蓋低軌輻射對電子零組件的各種效應。聯盟自2020年成軍，雖受疫情影響，但三年來累積服務案件仍達248次，且隨著越來越多國內廠商進入產業鏈，預期需求再提升。因此國家太空中心也將擔任驗測量能盤點的角色，擔任與政府的溝通橋樑，建構良好的產業環境。

太空中心表示，這次結盟的十個機構/單位涵蓋產官學研界，包含可提供射源以模擬太空輻射環境的清大原子科學技術發展中心(提供光子及低能質子)、原子能委員會核能研究所(提供質子)、林口長庚醫院(提供高能質子與研究用高電流質子)、台大癌醫中心分院(提供質子)、台北榮總(提供重粒子)；由宜特科技、中研院物理所、SGS、TASA國家太空中心提供技術諮詢；長庚大學放射醫學研究院、中研院物理所則進行測試資料分析，在各自的領域發揮所長，以協助國內產業及學界。

太空中心表示，透過聯盟成員各自具備的輻射測試、驗證與分析能量，經由專業分工與策略合作，建立國內完整的輻射測試環境、測試規範與驗證機制；更重要的是提供國內業者進行電子元件太空輻射測試的一站式服務，能大幅縮短驗測所耗時間，成為台灣進軍國際太空產業的重要一環。

太空中心表示，「台灣太空輻射環境驗測聯盟」整合了台灣的輻射驗證與分析能量，滿足國內廠商電子零組件/元件之輻射驗證與測試需求，並提供測試結果與分析報告，協助國內廠商改善電子零組件/元件之抗輻射設計與製程。透過「台灣太空輻射環境驗測聯盟」的成立，將有助於國內廠商發展抗輻射及高可靠度的電子產品，搶占國際市場。

太空中心表示，近年來抗輻射及高可靠度的電子產品市場快速成長，各式零組件/元件廣泛應用在太空、航空、軍事、醫療以及核能的設備，根據美國Verified公司市場研究報告，抗輻射電子元件市場2027年預期可以達到15.3億美元的規模。搶攻抗輻射電子元件市場，台灣廠商對於輻射驗測需求也日益增長。

太空 輻射 長庚大學

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