Ocard全新品牌定位 今年將跨足亞洲海外市場

顧客經營科技品牌Ocard宣布推出全新品牌定位，全面升級旗下服務，提供品牌一站式數位轉型解決方案，加速營收有感成長。Ocard成立迄今協助全台近5,000間餐飲、零售、住宿等店家投入顧客關係經營，營收年增幅60%，今日首度公布，2023年將著眼於擴張團隊、提升產品技術與拓展海外版圖的年度規劃。

經濟部統計處資料顯示，今年前2月零售與餐飲業因疫情解封，累積營業額1,782億元創下同期新高紀錄。Ocard指出，2016年來藉由「Ocard CRM」顧客關係管理系統與打造品牌專屬顧客忠誠計畫，協助全台超過2,000間品牌、近5,000間店家投入顧客關係經營，受到疫情衝擊的2022年，Ocard協助品牌接觸破億人次、累積消費一舉突破100億元大關。

Ocard 創辦人暨執行長陳逸生表示，看好顧客經營的市場潛力，將以「顧客經營科技品牌」的全新定位，依據顧客經營領域劃分為 Ocard OMO Apps，Ocard CRM以及 Ocard Insight 360，藉由提供完整的解決方案，協助品牌無痛進行數位轉型。

此外，Ocard亦積極拓展與多元點數回饋平台合作案，包括成為「亞洲萬里通」全台唯一技術合作夥伴，以及攜手 HappyGO突破累點場域，讓品牌享受異業互相導流、點數生態圈的紅利。

陳逸生認為顧客經營需求後勢看漲，今年會持續擴大技術團隊，透露Ocard下一步將放眼於經濟成長率高的東南亞市場，東南亞地區正值人口紅利期且多為數位原生世代，泰國與馬來西亞成為我們進軍東南亞市場的首選，此外，Ocard亦瞄準日本與香港市場，不排除啟動募資計畫，攜手更多投資人與合作夥伴，共同開創顧客經營的全新時代。