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台中市府攜手亞馬遜等企業建構「青創電商輔導平台」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「台中市青創電商輔導平台」串聯靜宜大學及亞馬遜Amazon等創業資源。記者宋健生/攝影
「台中市青創電商輔導平台」串聯靜宜大學及亞馬遜Amazon等創業資源。記者宋健生/攝影

後疫情時代來臨，消費者購物模式多元且網路化，台中市政府勞工局首推「台中市青創電商輔導平台」，串聯靜宜大學及國際電商亞馬遜Amazon等創業資源於今(28)日正式啟動，將提供青創團隊電商諮詢、培訓課程及專案輔導，提升創業青年數位化實力。

台中市勞工局長張大春表示，市府相當重視青年的想法，也鼓勵青年踴躍發揮創意；自市長盧秀燕上任以來，一直以「建構友善青年就、創業環境」為目標，提供青年一站式就、創業服務，希望讓許多青年在台中落地生根。

此外，勞工局為加強培力台中市創業青年發展電商行銷，與靜宜大學合作並結合經發局跨境體驗示範基地，推動該輔導平台，培養青年具備相關基礎知能，並協助拓展銷售管道。

另外，靜宜大學也積極媒合各界資源，此次促成亞馬遜公司在跨境體驗示範基地設立聯合跨境電商中心，期盼藉由公、私部門協力與產、官、學資源垂直整合的共構輔導，全面提升台中市創業青年電商能力，逐步將台中打造為國際化數位之都。

勞工局說明，該輔導平台提供台中市的初創青年、青創團隊、中小企業等一對一專業顧問輔導，並辦理10場次系列課程，針對各種類型的創業青年，循序漸進培訓數位化電商能力。

另遴選10組具有相關領域發展潛力的青創團隊，專案提供至少16小時實戰指導課程，及10次一對一個案診斷，並協助上架電商平台或優化自架網站。勞工局鼓勵有電商發展與數位轉型需求的青創團隊，多加利用該平台的輔導資源，將有助發展創業新契機。

今天的活動，包括勞動部勞動力發展署中彰投分署副分署長阮啟釧、台中市議員張彥彤、勞工局長張大春、經發局副局長李逸安、新聞局副局長廖烱志、中區繼光里長吳禎耀均到場指導。

台中市勞工局首推「台中市青創電商輔導平台」，助青創電商發展。記者宋健生/攝影
台中市勞工局首推「台中市青創電商輔導平台」，助青創電商發展。記者宋健生/攝影

跨境電商 創業 勞工局

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