電電公會拜會行政院 提出淨零碳排、再生能源兩大建言

因應近日產業情勢諸多變化，致力於扮演台灣ICT產業與政府橋樑的電電公會昨（27)日在理事長李詩欽帶領下，偕同鄭富雄副理事長、廖伯熙副理事長、葉寅夫常務理事、沈尚弘常務理事、胡惠森常務理事、盧超群常務理事及理監事等一行人，前往拜訪行政院副院長鄭文燦等官員。

電電公會今天表示，在台灣ICT產業面臨的問題中，淨零碳排是極為迫切的需求，由於歐美客戶十分重視供應商的減碳成效，但許多台灣業者於此方面的進展相當緩慢，因此，希望政府能投入更多資源協助企業進行碳風險管理，找出產品碳排熱點，據以瞭解產品碳風險程度，以達到最大減碳效益，並鼓勵企業提出減碳承諾。

此外，由於許多企業有心善用減碳商業機制，因此希望政府根據《氣候變遷因應法》，加速說明「碳交易所」運作方式、作業程序、建置對象，使業者能夠透過國內外交易平台進行碳權買賣，同時並提供企業藉由種樹造林減碳等相關碳中和方式來取得碳權抵銷其自身的碳排放，以及列入自主減碳計畫提供優惠費率以進行碳費抵減。

淨零碳排趨勢下，再生能源及儲能的發展推動刻不容緩。然而，電電工會亦提出，民間企業投入相關領域遇到相關問題，面對公共利益和地方利益之間的衝突，以及環評和公聽會的曠日廢時等，也導致台灣再生能源發展不夠快速，恐釀成能源供應潛在風險。

電電公會提出2023年ICT產業建言，重點包括：鼓勵及協助企業提前檢視氣候相關風險、完善產品碳足跡及標示管理機制、加速推行有效碳定價、重視引進白領產業人才、放寬產業藍領人才各項聘用制度、建構永續電力以及完善的儲能環境、加速高效馬達(IE4)普及率、建議施行變壓器分級，以及整合台灣產業力量儘速切入人工智慧領域等，誠摯期待藉由政府的協助，促使台灣ICT產業能創造更多傑出成績。

此外，針對ChapGPT引發的人工智慧風潮，業界也提出擔憂及期待，希望政府能及早盤點及整合台灣可投入工智慧產業的資源，推動台灣業界進入智慧創新時代，為台灣經濟發展多打造一具驅動引擎。

李詩欽表示，感謝政府在3月9日宣布恢復航點規劃，對本會會員廠商兩岸交流幫助很大；2022年世界競爭力排名我國第7名，但數位競爭力較弱，希望政府能更積極布局提升數位的競爭力，最近本會與中華民國資訊軟體協會、智慧產業電腦物聯網協會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣資通產業標準協會等單位結盟，希望對建構數位發展環境有所幫助，也希望政府支持。