快訊

參訪南京總統府 馬英九看到國民政府舊卷宗吐「這3字」

狒狒中彈亡「官員還擺拍」 桃園市農業局要懲處了：深感不妥與歉意

亞洲電商Coupang捐贈家扶中心物資 為兒童節暖身

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲電商零售巨頭Coupang 酷澎進入台灣，強打母嬰用品，今日宣布攜手家扶基金會台北家扶中心做公益，捐贈尿布、玩具與香蕉牛奶等物資，為即將到來的兒童節暖身。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，這是今年開春以來收到最大規模捐贈，亦是中心成立迄今獲得全球性電商的最大捐贈。此次合作將直接幫助數百戶位於台北市的家庭。謝曉雯表示，在萬物齊漲的經濟壓力之下，Coupang酷澎帶來的尿布不僅減輕受助家庭負擔，玩具、蠟筆及其他兒童選品更為小朋友的生活增添繽紛色彩。

Coupang酷澎於2021年進入台灣，去(2022)年推出「火箭跨境」服務及「火箭速配」試營運，將業務逐步拓展至全台。「火箭跨境」服務為消費者提供來自韓國及美國的數百萬種熱銷選品直送台灣，訂單滿690元即享免運，並享有最實惠價格。「火箭速配」試營運則提供台灣出貨、隔日送達服務，訂單滿490元即享免運。

Coupang酷澎指出，今年與台北家扶中心合作，也為受到土耳其震災影響的兒童推出教育和公益計畫。

Coupang酷澎台灣公共關係總監鄭立芝表示，將持續尋求與政府、在地組織及企業密切合作，致力為台灣顧客及社群創造更可觀的影響力。

家扶基金會 火箭 兒童節

延伸閱讀

陳其邁兒童節前夕祭出新福利 高雄生育津貼從223調為333

486團購推兒童節全台門市活動！霞海城廟加持祈福「彩虹文昌筆」只送不賣

降低幼兒園師生比、國小組長減課 苗縣加碼送兒童節禮

表揚優秀兒童、歡慶兒童節 柏村國小辦「火鍋吃到飽」學生超嗨

相關新聞

升息漲電價衝擊經濟 王美花：政府絞盡腦汁做最好安排

針對中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任昨日拋出，「升息又漲電價，恐爆產業危機」的警訊，經濟部長王美花今（28）日表...

台捷經貿合作洽談會落幕 估促成9690萬美元商機

台捷經貿關係持續升溫，經濟部國際貿易局與外貿協會舉辦「台捷經貿合作洽談會」成果豐碩，在航太、資通訊、綠能、機械、醫藥、旅...

燃料成本大漲影響電價 王美花：很多國家都有的現象

行政院長陳建仁與經濟部長王美花下午到立法院備詢，針對電價調漲議題，王美花表示全球都面臨國際燃料成本大漲的問題，很多國家在...

談最新水情 王美花：降雨時間和雨量不多 旱象未解除

連日來全台各地陸續皆有零星降雨，談及最新水情，經濟部長王美花今（28）日指出，關於這幾天的降雨，時間、雨量都不是很多，對...

王美花：電價調整因燃料大漲 造成台電虧損

經濟部長王美花今天表示，國際燃料成本大漲的問題，確實造成台電蠻大的虧損，經濟部希望台電穩健經營，同時可以兼顧民生物價，政...

彭双浪：下半年景氣看佳 歐美銀行無系統性危機

台北市電腦公會理事長彭双浪今天預估，下半年景氣會比上半年好，目前看來，歐美銀行財務危機沒有系統性影響

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦