亞洲電商Coupang捐贈家扶中心物資 為兒童節暖身

亞洲電商零售巨頭Coupang 酷澎進入台灣，強打母嬰用品，今日宣布攜手家扶基金會台北家扶中心做公益，捐贈尿布、玩具與香蕉牛奶等物資，為即將到來的兒童節暖身。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，這是今年開春以來收到最大規模捐贈，亦是中心成立迄今獲得全球性電商的最大捐贈。此次合作將直接幫助數百戶位於台北市的家庭。謝曉雯表示，在萬物齊漲的經濟壓力之下，Coupang酷澎帶來的尿布不僅減輕受助家庭負擔，玩具、蠟筆及其他兒童選品更為小朋友的生活增添繽紛色彩。

Coupang酷澎於2021年進入台灣，去(2022)年推出「火箭跨境」服務及「火箭速配」試營運，將業務逐步拓展至全台。「火箭跨境」服務為消費者提供來自韓國及美國的數百萬種熱銷選品直送台灣，訂單滿690元即享免運，並享有最實惠價格。「火箭速配」試營運則提供台灣出貨、隔日送達服務，訂單滿490元即享免運。

Coupang酷澎指出，今年與台北家扶中心合作，也為受到土耳其震災影響的兒童推出教育和公益計畫。

Coupang酷澎台灣公共關係總監鄭立芝表示，將持續尋求與政府、在地組織及企業密切合作，致力為台灣顧客及社群創造更可觀的影響力。