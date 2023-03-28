科思創將在亞太供應GMP等級TPU 滿足食品和健康需求

德國材料製造商科思創宣佈將向亞太地區提供符合嚴格的「良好生產規範（GMP）」標準的全新熱塑性聚氨酯（TPU）Desmopan® GMP系列產品。公司表示，該系列產品將於台灣彰化廠生產，可滿足食品接觸級應用的高要求，適用範圍包括輸送帶、食品容器和飲用水設備，也可應用於玩具、牙齒矯正和相關健康護理等領域。

科思創TPU事業部全球負責人Andrea Maier-Richter表示，在滿足GMP標準的基礎上生產高性能TPU材料，科思創在其他地區已經積累了豐富的經驗。很高興彰化廠能符合所有嚴格的GMP要求，使得我們能夠擴大產品組合，向亞太地區的客戶提供Desmopan® GMP系列產品。

Desmopan® GMP系列高性能產品具備耐侵蝕、耐磨損和抗疲勞的特性，十分耐用，還具有防水性，可以承受水洗與頻繁擦拭，且性能不會隨時間推移而退化；也具備良好的尺寸穩定性、彈性和耐受性，能夠承受各種力量而不會斷裂或破裂，例如牙齒矯正器承受的牙齒移動的力量。

此外，該系列產品符合歐盟食品接觸塑膠材料及製品法規EU10/2011（與歐洲經濟區相關的文本），以及美國食品藥物管理局（FDA）21 CFR 177.1680（聚氨酯樹脂）、21 CFR 177.2600（重複使用橡膠製品）的相關標準。

科思創熱塑性聚氨酯事業部亞太區負責人Lisa Ketelsen補充說：「除了遵循嚴格的食品接觸及健康安全生產標準，我們的彰化廠也已獲得ISCC PLUS認證。這意味著彰化廠的產品能提供基於質量平衡方法生產的含替代性原材料配比的產品規格，支援客戶實現他們的永續發展目標。這些規格不僅可以助客戶減少碳足跡，同時也保持了與化石基原料相同的功能及特性。」