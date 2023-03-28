智慧城市論壇暨展覽開幕 陳建仁：台灣是推動智慧城市重要夥伴

第十屆「2022 智慧城市論壇暨展覽」(簡稱 SCSE)今天由行政院長陳建仁、台北市電腦公會理事長彭双浪、台北市長蔣萬安、高雄市副市長林欽榮、國發會主委龔明鑫等共同主辦單位揭開序幕。

行政院長陳建仁於開幕致詞時表示，台灣不僅是全球最重要的半導體生產基地，同時也在全球資通訊產品供應體系中扮演非常重要的角色，現在透過彈性製造能力及先進應用概念的加值，台灣也可以為各國推動智慧城市建設的重要夥伴。

疫情過後，今年展覽共有三個亮點，第一、展覽規模創新高紀錄，共計550家參展單位使用1950展位，規模比去年成長百分之35，展出智慧城市在教育、醫療、交通、安防建築等各類智慧聯網應用。第二、今年有自全球43國家地區115個城市的市長、副市長，超過360的城市訪問團以及近1200位的國際專業買主，總計超過1500的國際貴賓及買主來台参加展覽盛會，參加的國家、城市、貴賓人數及國際買主等都創下歷史的新高。第三、首次淨零城市展宣示台灣將邁向2050淨零減排的決心。