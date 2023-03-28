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晶睿通訊首款邊緣運算人臉辨識攝影機 FD9387-FR-v2正式推出

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球智慧安防領導品牌晶睿通訊（3454）致力提供全方位的安防解決方案，首度推出結合邊緣運算的人臉辨識攝影機，協助企業快速判別影像中性別、年齡以及配戴口罩的人員，內建記憶卡可儲存10,000張人臉數據，具備高達99%辨識準確率，亦可針對特定影像發出即時警報，其軟硬體更符合美國國防授權法標準，打造令人安心居住的生活環境。

晶睿通訊FD9387-FR-v2人臉辨識攝影機將整合由RealNetworks, LCC.開發的SAFR Inside AI人臉辨識平台至軟體中，再結合自身攝影機強大邊緣運算能力，大幅增加分析效率。功能涵括即時進行人臉檢測及追蹤；提供陌生面孔的預警通報功能；針對敏感區域也可採取影像隱私模式，避免畫面與第三方單位共享。此外，攝影機擁有高度資安防護能力，全程加密影像數據儲存及資料傳輸，有助保護用戶隱私。

晶睿通訊FD9387-FR-v2人臉辨識攝影機適用於銀行業、零售業以及樓宇自動化的門禁管理系統中，其中，內建系統開放與商業智慧（BI）服務整合，尤其是奢侈品牌的顧客服務，VIP客戶進店即時通知，加速升級服務水平；有效追蹤及偵測進出人潮，是智慧樓宇重要一環，透過名單管理，未被授權的訪客將會被通報並列入紀錄中，以利後續調查行動。

晶睿 口罩

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