2050淨零城市展 大同強攻一站式永續淨零能源解決方案

大同公司（2371）整合集團在電力設備、系統整合、再生能源產業的服務與經驗，於今（28）日開展的2050淨零城市展，首度以創能、節能、儲能、用能四大面向秀出一站式永續淨零能源解決方案，提供企業淨零方案諮詢、能源應用規劃、節能設備替換、政府節能績效保證計畫補助諮詢等企業淨零轉型最佳解方。

大同電力事業橫跨發電、變電、輸電、配電、電力電纜、高效節能馬達、發電機與智慧電表，是台灣唯一全系列電力產品設備製造商。日前甫公告2022年合併營收新台幣345.4億元，歸屬於母公司淨利新台幣93.8億元，每股稅後盈餘新台幣4.02元，電力事業群營收與去年相較成長16%。

大同一站式永續淨零能源解決方案以最有感的節能，切入淨零減碳。4月1日起國內平均電價調漲11%，產業用電漲幅達14.2%。變壓器、馬達、空調為工廠、商辦大樓、學校、醫院等場域必備之高耗能設備，大同高效節能非晶質變壓器於待機時可達到減少75%的耗能，適合運用在非24小時運轉的工廠、太陽能電廠及儲能廠等，碳排放量也較傳統變壓器低30〜40%；大同高效IE4馬達搭配變頻器，節電效益可達20%〜40%；大同一級能效商用空調節能效率則可提升32.7%。

能耗與碳排數據可視化，為淨零減排第一步。透過大同智慧電表計量，結合能源管理系統與ESG零碳管理系統，整合多個場域甚至跨國場域達到遠端管理，即時掌握碳排、能耗、發電、儲能、溫室氣體等狀況，有利找出耗能、碳排怪獸，擬定淨零策略。該ESG零碳管理系統榮獲ASOCIO亞太資通訊科技應用獎之ESG永續獎在創能方面，大同實績包含屋頂型、水面型、地面型，以及停車棚、掩埋場、光電球場與殯葬用地等之太陽能案場，目前全台建置量1,347處，2025年目標容量1GW。透過遠端系統監測即時運行情況，協助業主電廠維運與管理，將發電效能與案場收益最大化。

今年大同將投入超過100 MW台電及自行投資的儲能系統，未來也將拓展表後儲能服務，去年增強型動態調頻服務E-dReg案場上線，為台灣首座具備電力調頻與尖離峰電力移轉功能之儲能系統，協助強化電網韌性。

在用能方面，做為再生能源售電業者，大同透過自行開發的匹配系統，達成客戶期望的再生能源用電占比，業主只需提供用電資料，大同即可媒合綠電供需。為解決台灣中小企業缺乏綠電可買的困境，大同亦提供第三型電廠轉第一型電廠與綠電收購轉供服務，提升小型發電者的收益，共創多贏。

大同亦展出符合歐盟RoHS 2.0的無鉛電纜及電線、低煙無毒電纜、網路線。大同電纜是再生能源電力傳輸要角，光伏電纜已取得EN 50618認證，實績遍布全台太陽能案場；25/69/161 kV XLPE電纜，客戶採用於離岸風電案場建置；台灣市占率第一的大同高階網路線，亦應用於5G網路建設，以優化智慧交通車聯網的訊號傳輸速率，即時路況回報用路人，避免塞車耗能。

此外，大同世界科技推出AIOT 智慧廁所管理平台，擁有安全防護、耗材管理、能耗管理、即時通報、水資源維護永續管理等功能。平台可串接各種感測器，實現AI數據分析，結合智慧對話機器人，可提供廁所相關智慧化問題指引。該系統已於台南西拉雅遊客中心、高雄港旅運中心、臺北市龍山寺地下街、花蓮縣客家文化會館等地建置。

為應對智慧城鄉數位落差並降低碳足跡，大同世界科技亦推出遠距視訊智慧醫療平台「tiCare」，該平台可彈性整合醫院各系統，提供各項報表，結合虛擬健保卡與線上支付等功能。