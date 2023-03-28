說明赴陸成果 商總：出口大陸產品產地可標示「台灣」
商總日前赴陸進行5天參訪，以「重啟會談，恢復兩岸文化旅遊交流」為目標。理事長許舒博表示，此次參訪希望協助會員產業解決兩岸貿易問題，進而拓展大陸市場，促進雙邊經貿發展，相關問題也都獲大陸有關單位正面回應，更向大陸爭取到，出口大陸的產品原產地可直接標示「台灣」。
商總此次訪陸，拜會大陸國台辦、銀保監會、商務部、北京市政府、海關總署、文化和旅遊部以及全國台企聯等部門。許舒博表示，會積極訪陸，主要是因為海基會、海協會的溝通停擺，處於「已讀不回」的狀態，相互之間有問題大約只有10%可以協處，而除了必去的國台辦外，拜會各相關部會，才能找出問題在哪裡。
許舒博也說，商總是疫情解封以來第一個訪陸的工商團體，也提出重啟兩岸觀光文化旅遊、恢復進口台灣農漁特產品、協助食品加工業排除困難、重啟金融會談協助金融產業加速布局、爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到同等待遇等5大訴求。
日前台灣出口至大陸的食品有相當多被禁止，或是因為註冊問題卡關，外包裝產地標示更經常因為各地海關規範不一致無法通關。許舒博指出，在與大陸海關總署副司長樓軍文對談時，樓軍文承諾，標示原產地問題可以直接標示「台灣」，各地口岸規範會一致執行。
許舒博也表示，兩岸觀光產業受到疫情影響而萎縮，陸方也回應，會積極開放兩岸觀光旅遊，有關兩岸直航、小三通已持續進行中，兩岸旅遊團也會積極推動，共同努力早日重現兩岸旅遊榮景。
許舒博認為，希望屆此次工商界先行，讓民間扮演潤滑劑，希望兩岸關係走向和諧共融的發展。
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