說明赴陸成果　商總：出口大陸產品產地可標示「台灣」

台電4月將調漲電價，未來住宅用電每月超過700度，將微調3%，超過1000度則調漲10%，但已引發百萬租屋族憂慮，因消息公告不到一周，坊間陸續有房東搶先台電，表示將隨政策調漲電費，且每度至少6元以上；由於多數分租套雅房的房東，往往設定每度統一收費5、6元，當漲價時，房客自然也是使用的每一度電都被漲3~10%，顯然與台電所稱「只有701度以上才會調漲」有所出入。...

2023-03-28 08:00