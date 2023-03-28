台積電美國廠增資千億元 早盤最低525元
經濟部投審會昨（27）日通過台積電（2330）美國亞歷桑那州新廠增資35億美元（約新台幣1,056億元）案，這是台積電該廠區首次增資，以增加營運資本。台積電今（28）日開盤下跌6元，開在525元。
台積電在NYSE掛牌 ADR以 90.66美元作收，下跌2.13美元，跌幅 2.30%。
美股收盤，道瓊工業指數漲194.55點，漲幅0.6%，收32,432.08點，標普500指數漲6.54點，漲幅0.2%，至3,977.53點，那斯達克綜合指數跌55.12點，跌幅0.5%，至11,768.84點。
經濟部投審會昨日召開第1221次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計七件，對外投資50.4億美元（約新台幣1,521億元），以台積電亞歷桑那州廠金額35億美元居冠，用來增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，從事經營積體電路製造業務。台積電已於2月14日發布增資訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言