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台積電美國廠增資千億元 早盤最低525元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

經濟部投審會昨（27）日通過台積電（2330）美國亞歷桑那州新廠增資35億美元（約新台幣1,056億元）案，這是台積電該廠區首次增資，以增加營運資本。台積電今（28）日開盤下跌6元，開在525元。

台積電在NYSE掛牌 ADR以 90.66美元作收，下跌2.13美元，跌幅 2.30%。

美股收盤，道瓊工業指數漲194.55點，漲幅0.6%，收32,432.08點，標普500指數漲6.54點，漲幅0.2%，至3,977.53點，那斯達克綜合指數跌55.12點，跌幅0.5%，至11,768.84點。

經濟部投審會昨日召開第1221次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計七件，對外投資50.4億美元（約新台幣1,521億元），以台積電亞歷桑那州廠金額35億美元居冠，用來增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，從事經營積體電路製造業務。台積電已於2月14日發布增資訊息。

台積電 增資

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