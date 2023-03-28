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升息又漲電價 學者：恐爆產業危機

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心昨天發布三月消費者信心指數（CCI）總指數為六十四點四七點，較二月上升兩點，指數連三個月上升。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，雖然指數連三升，但台灣經濟是否止跌回升，他持保留態度，景氣前景還是有隱憂。

吳大任說，去年底出口衰退，導致第四季經濟落入負成長，今年出口、外銷訂單持續低迷，廠商營收普遍下降；在此情況下，央行上周宣布升息半碼，進一步提高民眾及企業的貸款負擔，加上電價上漲因素，「又升息、又增加成本（漲電價），是不是準備要把台灣經濟打趴？」

他表示，由於這次電價調整工業用電漲很多，在廠商營收已經下降情況下，貸款利息還增加，用電成本也上升，可能導致廠商還不出利息，以往在景氣低迷時，央行從來不升息，這次在廠商經營辛苦時升息，這使得台灣有可能發生系統性的產業危機和金融風險。

此外，原本政府普發六千元有助消費，但因電漲上漲及央行再升息，使得民眾拿到六千元，用來抵消增加的各項支出，抵消出口衰退負面衝擊的效果也大打折扣，兩項政策時機不當，讓六千元可增加國內生產毛額（GDP）○點三個百分點的效應破功。

三月的CCI調查六項分項指標（購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機、物價水準）全數上升，其中升幅最高的是「未來半年國內物價水準」的卅點五五點，較上月調查上升三點四點。吳大任指出，儘管民眾對物價信心回升，絕對值仍處在非常低的水準，意味民眾對物價上漲仍有深刻感受，只是悲觀情緒稍微淡化。

指數 電價

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