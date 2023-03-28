景氣糟透了 連亮四藍燈

景氣糟透了，國發會昨（27）日發布2月景氣概況，今年2月景氣對策信號綜合判斷分數為10分，較1月再減1分，為14年新低，亮出第四顆代表「景氣低迷」的藍燈。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，國內景氣仍在築底階段，今年上半年很難擺脫藍燈及目前的低迷狀態。

2月景氣對策信號九項構成項目中，股價指數由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，海關出口值、機械及電機設備進口值均由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分；其餘六項燈號不變。

景氣燈號從去年11月到2月「連四藍」，2月分數再減1分，意味景氣低迷狀況持續惡化。上次出現比10分更低的9分，是2008年12月與2009年1月，當時為金融海嘯。

不過，2月景氣領先指標上升1.17%，經回溯修正後呈連續四個月上升，累計升幅3.43%；但同時指標連續13個月下跌，累計跌幅14.8%，仍須密切關注景氣後續變化。媒體關注，該如何判斷景氣落底？吳明蕙指出，必須同時指標也止跌，之後接下來數月也呈上揚，才有把握景氣走出谷底。

至於哪些因素支撐領先指標連續四個月上升？吳明蕙表示，主要是信心面數字有好轉，包括外銷訂單動向指數連二月轉佳、製造業營業氣候測驗點連四月上揚，及廠商對當前景氣看好比例上升等。

吳明蕙表示，目前我國出口仍是負成長，主因是全球需求疲弱，各主要國家領先指標和製造業採購經理人指數（PMI）仍在下滑，倘若大陸可因解封帶來需求增加，或許對以出口為導向的經濟體來說，會是正面消息。然而目前主計總處預測今年前三季出口都不甚理想，不過出口除了商品，也包括服務輸出，希望觀光客來台後會有正面改善。

吳明蕙指出，目前全球景氣低迷，終端市場需求不振，加以產業鏈持續調整庫存，使得2月生產面、貿易面、金融面、信心面指標持續低迷；惟內需消費回溫，零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。

由於全球通膨居高、升息對經濟與金融市場衝擊逐漸發酵，加上俄烏戰爭膠著，美中科技爭端持續等不確定因素影響，仍須密切關注後續發展。目前看起來出口還是不好，會影響生產、銷售，這是連帶性的。