292億元到位 允能風場獲德商注資

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

經濟部投審會昨（27）日通過，德商YUNLIN HOLDING GMBH以約新台幣292.3億元，增資允能風力發電公司的僑外投資案，以充實公司股本。

由天豐新能源開發的允能風場，今年1月爆發財務危機，傳出向銀行團求援，盼減降債務達上百億元，是台灣離岸風電場首家發生債務危機。

當時金管會也曾出面表示，20家銀行對允能授信667億元，其中六成貸款有出口信用保險擔保，可降低損失風險，允能僅是出現工程延誤，尚未到債務協商程度、還款付息也正常，此授信案至今仍是正常。

前兩年新冠肺炎疫情，造成離岸風場成本暴增，允能向銀行團請求，希望設法讓風場順利走下去。如今獲得德商增資，對於允能風場後續開發，可說是打了一劑強心針。

經濟部能源局官員表示，允能經營團隊和銀行團曾多次協商，並朝正面方向達成共識。

債務 增資 經濟部

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