媒體分潤議題...各說各話
數位部昨（27）日與文化部、NCC共同召開新聞產業與大型數位平台的第二輪對話會議，雙方認同共榮雙贏，但對於分潤機制仍是各說各話。
四大新聞產業公會發布共同主張，除了肯定Google作法，也希望Google正面回應媒體訴求，儘快建立夥伴機制下的推播、分潤的良性機制，及公平合理付費的共榮方案；儘速落實共同打擊盜版、詐騙冒用、版權蟑螂等快速停損機制。
Google則認為，今年3月宣布的「台灣新聞數位共榮基金」是目前最能回應新聞業的務實方案，也是對新聞產業及公眾有利的作法。Google重申，Google不使用新聞媒體產製的內容盈利，而是免費提供連結，將有價值流量帶入新聞業者網站，增加接觸更多網路使用者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言