媒體分潤議題...各說各話

經濟日報／ 記者黃晶琳江睿智／台北報導

數位部昨（27）日與文化部、NCC共同召開新聞產業與大型數位平台的第二輪對話會議，雙方認同共榮雙贏，但對於分潤機制仍是各說各話。

四大新聞產業公會發布共同主張，除了肯定Google作法，也希望Google正面回應媒體訴求，儘快建立夥伴機制下的推播、分潤的良性機制，及公平合理付費的共榮方案；儘速落實共同打擊盜版、詐騙冒用、版權蟑螂等快速停損機制。

Google則認為，今年3月宣布的「台灣新聞數位共榮基金」是目前最能回應新聞業的務實方案，也是對新聞產業及公眾有利的作法。Google重申，Google不使用新聞媒體產製的內容盈利，而是免費提供連結，將有價值流量帶入新聞業者網站，增加接觸更多網路使用者。

Google 詐騙

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