防詐 社群投資型廣告擬採實名制

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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社群平台上，冒充名人從事投資詐騙案件猖獗，內政部長林右昌昨（27）日表示，他認為投資廣告應採實名制，也就是本人申請才能登載投資型廣告，金管會已邀集臉書母公司Meta、Google等平台來談，他也不排除親自拜會社群平台，要求負起企業責任。

立法院司法及法制委員會昨日審查內政部相關組織法。國民黨立委王鴻薇指出，假投資詐騙猖獗，詐騙集團冒用財經名人身分，在社群平台從事詐騙，財信傳媒董事長謝金河、非凡財經台主持人胡睿涵、作家吳淡如、陳文茜都不堪其擾，王鴻薇要求內政部提出辦法，「這些名人都已經快瘋掉！」

林右昌回應，要解決投資型詐騙，最重要是前端管理，若到末端民眾已經點進去受騙，治安、警政單位在後面追，永遠追不完，他指出，投資廣告應採實名制，社群平台要負起企業責任。

林右昌說，所謂實名制是指，若要登載投資型廣告，必須本人去申請才行，若冒名則行不通，必須要求Meta、Google、YouTube、LINE等社群平台，在前端就做好把關。

林右昌進一步表示，他上任後相當重視這個問題，在行政院長陳建仁首次召開治安會報時，院長已有裁示，目前金管會也已邀集Meta跟Google來談，其中Meta同意回去詢問母公司。

林右昌表示，這些社群平台應該負起企業責任，不能錢他在賺，一邊卻又造成台灣社會不安寧，他不排除親自拜會這些社群平台，要求他們負起企業責任。

金管會日前與數位部、NCC、檢察署、警察局等部門，邀Google、Meta兩大平台開會後定調，只要由政府部門舉報不實的投資廣告，最快8～24小時內下架。

社群 詐騙集團

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