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景氣燈號連四藍 降至14年來新冰點

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國發會今天發布2月景氣對策信號綜合判斷分數10分，較1月再減1分，續創14年新低，亮出第四顆代表「景氣低迷」的藍燈。圖擷自國發會景氣指標查詢系統
國發會今天發布2月景氣對策信號綜合判斷分數10分，較1月再減1分，續創14年新低，亮出第四顆代表「景氣低迷」的藍燈。圖擷自國發會景氣指標查詢系統

景氣降至14年來新冰點！國發會發佈2月景氣報告，景氣綜合判斷分數為10分，較上月減少1分，燈號連續四個月呈現藍燈，更是14年來的新低點。此外，中央大學台經中心執行長吳大任指出，外銷訂單一片低迷，加上央行升息與電價上漲，恐持續對經濟前景帶來負面影響。

景氣降至新冰點

國發會指出，2月景氣綜合判斷分數為10分，較上月減少1分，燈號續呈藍燈。雖然景氣分數沒有回升跡象，但景氣領先指標呈連續4個月上升，後續仍須密切關注景氣變化。

台灣歷史上景氣綜合判斷分數最低的時候為2008年12月與2009年1月，全球經濟受到金融海嘯波及，當時台灣景氣分數為9分。然而，目前景氣持續下滑，離史上最低分，僅有一分之遙。

市場目前仍面對到全球通膨、俄烏戰爭與中美科技戰等不確定因素影響，展望我國未來市場，外貿需求持續疲軟，壓抑我國出口表現；內需則因為疫情淡化與普發現金，消費動能有望提高。

升息、電價衝擊景氣

中央大學台經中心27日發布3月消費者信心指數（CCI）為64.47點，連續3個月走揚。吳大任解釋說，近期股市表現不錯，政府漸漸鬆綁防疫管制，增進國內內需消費動能，加上普發現金，導致市場信心走揚。

然而，吳大任表示，「消費者信心提升，不代表經濟將止跌回升」。他強調，今年出口、外銷訂單持續低迷，廠商營收普遍下降，央行還宣布升息半碼，進一步提高民眾及企業的貸款負擔，還有電價上漲因素，經濟前景並非一帆風順。

他指出，台電虧損是個大問題，調漲電價方向是對的，但時機點應選擇在經濟好、廠商獲利時期推出，社會接受度也會比較高，否則產生的問題，可能比解決的問題還要大。

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景氣 電價 國發會

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