景氣惡化！2月景氣燈號連四藍 續創14年新低

國發會今天發布2月景氣對策信號綜合判斷分數10分，較1月再減1分，續創14年新低，亮出第四顆代表「景氣低迷」的藍燈。國發會表示，景氣領先指標呈連續4個月上升，同時指標則持續下跌，後續仍須密切關注景氣變化。

國發會景氣燈號從去年11月起亮出代表低迷的藍燈後，去年12月、1月續亮藍燈，1月分數降到11分，創14年最低紀 錄。2月不但續亮藍燈，分數再減少1分，下探10分，意味景氣低迷狀況持續惡化。

國發會表示，全球景氣低迷，終端市場需求不振，加以產業鏈續持續調整庫存，致2月生產面。貿易面、金融面、信心面指標仍低迷，惟內需消費回溫，零售及餐飲營業額均較去年同期擴增。

2月景氣對策信號分數10分，較上月減少1分，燈號續呈藍燈。9項構成項中，股價指數由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，海關出口值、機械及電機設備進口值均由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分；其餘6項燈號不變。

展望未來，由於外貿需求續呈疲弱，恐仍壓抑我國出口表現；投資方面，國內半導體先進製程、綠能投資持續，政府擴大公共建設預算，並落實投資台灣三大方案，均有助維繫投資動能；內需方面，隨疫情影響淡化，加以政府強化疫後經濟韌性及全民共享經濟成果等措施，可望促進消費動能。由於全球通膨仍居高、升息對經濟與金融市場衝擊逐漸發酵，加上俄烏戰爭膠著，美中科技爭端持續等不確定因素影響，仍須密切關注後續發展，妥為因應。