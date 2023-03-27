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美歐銀行連環爆 央行：猶如一場永無止境的「金融打地鼠」遊戲

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

玩過「打地鼠」遊戲嗎？中央銀行今（27）日在臉書粉絲專頁貼文指出，最近美歐金融監管當局忙於應付銀行危機事件，就好像在玩一場永無止境的「金融打地鼠」（Financial Whac-a-Mole）遊戲。

央行表示，最近美國銀行危機事件頻傳，從銀門銀行（Silvergate Bank）、矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）、標誌銀行（Signature Bank）等美國3家中小型銀行接連倒閉或清算，到最近第一共和銀行（First Republic Bank）也陷入困境。而歐洲大型銀行也接連出狀況，日前瑞士信貸（Credit Suisse）因財務危機被瑞銀（UBS）收購；如今，德意志銀行（Deutsche Bank）也因市場恐慌情緒，導致其信用違約交換（Credit Default Swaps, CDS）利差飆至升至近四年來的高點。

「金融打地鼠」一詞，源自已故法國經濟學家Emmanuel Farhi與MIT教授Ricardo Caballero、柏克萊大學教授Pierre-Olivier Gourinchas於2008年9月聯名發表的「金融打地鼠：泡沫、大宗商品價格與全球不平衡」報告。

該報告於文中指出，在高品質金融資產普遍短缺的情況下，全球經濟試圖以增加全球金融資產的供給，以滿足過度需求，這導致了金融投機與暫時的金融不穩定，並可能讓另一個泡沫輕易出現，全球金融監管當局因此疲於加入「金融打地鼠」遊戲。

在購物商場中常見的「打地鼠」遊戲機台，玩家須拿著大頭鎚等待地鼠冒出洞口，再迅速將地鼠打回洞內；而金融監管當局就像「打地鼠」機台的玩家，正在等待著下一個泡沫從某個地方冒出來。現實的金融世界，也是到處充斥著泡泡鼠。然而，剛解決完一隻地鼠，另一隻卻又冒出頭來。

美國 瑞士信貸

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