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王美花談台捷經貿合作 聚焦半導體、電動車

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長王美花。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
經濟部長王美花。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

捷克眾議院議長艾達莫娃率領近160人訪台，經濟部長王美花今（27）日表示，此代表團到台灣，代表台灣在外交上，事實上是可以跟與我們友善的國家進行相關合作，特別在經貿、文化等領域，未來台灣會加強非常多與民主國家的實質合作關係。

王美花今日上午出席「第18屆台捷（克）經濟合作會議」，會後受訪提到，台捷在經濟方面的合作其實已經很多年，捷克在工業發展和人才部分，使得台灣的ICT廠商過往就已在捷克佈局，現在企業對於供應鏈則有更多的重新佈局和需求，這樣的情況下，不管是捷克非常在乎的半導體，或者資訊通、電動車，剛好台灣都是他們覺得很理想的合作夥伴，「我們也會思考加強這幾方面的合作」。

王美花表示，最近台灣廠商會增加電動車相關投資，半導體也有相關課程、獎學金、研發的合作等等，這些都是台灣跟捷克可以來合作的。

捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，今日上午8時出席捷克中心開幕，隨後參與台捷經濟合作會議，並與國科會主委吳政忠進行會談，下午晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫。

王美花

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