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抗旱！水利署：竹科用水「沒問題」 重啟評估寶三水庫 中科則適時調度

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

外界關切科學園區用水問題。水利署副署長黃宏莆今（27）日在立法院教育及文化委員會表示，竹科用水「沒問題」，中科則適時調度。他表示，這波降雨有機會延續，目前台中地區沒有供五停二規畫。

因應南部水情拉緊報，國科會副主委陳宗權表示，南科已節水13%，開源則鎖定再生水。南科園區自建再生水廠（台積電）每日可供應1萬噸再生水，台南地區另有永康廠及安平廠2座再生水廠，其中永康廠第一期每日供應0.8萬噸；安平廠預計4月2日正式營運每日供應1萬噸、5月底前再增量1萬噸，合計每日3.8萬噸再生水。

國科會預估，2023年底水利署將完成寶二水庫溢洪道加高工程，每日可為竹科新增1萬噸自來水供水量。

立法院教育及文化委員會今日邀請國科會及經濟部，針對科學園區如何因應未來缺水及缺電可能對策進行專案報告。

黃宏莆強調，對於全台供水，包括科學園區在內，都採「多元水源、多元調度」。他表示，現在正在興建各水庫連通管道，經過區域調度供水，從翡翠水庫到雲林地區水庫連通管，估計2027年至2028年完成，部分區域連通管道更可在2025年完成。

國民黨立鄭正鈐質詢，新竹縣長楊文科呼籲興建寶三水庫，經濟部是否考慮？黃宏莆提及，水利署曾經評估過寶三水庫，當年是認為開發效益不足；但他表示，水源效益、經濟效益、環境衝擊都是要評估的效益，現在因應氣候變遷，水利署也將重新評估興建寶三水庫效益。

黃宏莆表示，2021年完成全台六座海淡水廠評估，其中列為優先推動的有新竹及台南海淡廠，工程計畫已於2月提報，預計要四年半至五年完成。

水庫 水利署

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