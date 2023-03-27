拚減碳 政院核定氣候變遷局世界地球日成立

全球氣候變遷情勢嚴峻，各國氣候行動持續加速，我國淨零排放目標、政策、氣候變遷因應法規已陸續到位，環保署今（27）日表示，行政院今年3月20日核定「行政院環境保護署氣候變遷局暫行組織規程」。氣候變遷局將於今年地球日4月22日正式成立，以在環境部組改完成前，提早成立我國氣候行動專責機關。

鑒於「氣候變遷因應法」今年2月15日總統公布施行後，擴增業務之急迫性及繁重度，亟需強化政府組織妥為因應。環保署於氣候法1月10日立法院三讀通過後，隔日即依「中央行政機關組織基準法」第36條規定，函報「行政院環境保護署氣候變遷局暫行組織規程草案」至行政院，冀望在立法院審議決定環境部組織法草案前，提前整合現有資源、人力與設備，優先補充急迫性業務（如碳費規劃）專責人力，讓我國氣候行動政府組織量能提升。

氣候變遷局是在「環境部氣候變遷署」組織架構與職掌草案為基礎下成立，有助未來能以更有效率銜接既有業務，規劃「綜合規劃組」「減量推動組」「排放管理組」及「調適韌性組」等四組共15科，其人力來源除目前環保署氣候變遷辦公室48人外，本年度優先增補約40人，以因應氣候法施行後急需優先推動之12項子法，包括修正盤查登錄作業、查驗認證機構管理、碳費徵收及費率、自主減量計畫、自願減量交易機制及產品碳足跡標示等重要工作。

氣候變遷局成立任務首重訂定優先子法及規劃碳費徵收，立法院審議中環境部氣候變遷署，將在氣候變遷局基礎上，增加擴大運用溫室氣體管理基金用途、建構自願減量及交易等業務，從氣候變遷局四組15科擴增為氣候變遷署五組20科，完備組織架構。

環保署強調，為落實推動我國2050淨零排放路徑，強化氣候變遷推動架構，需要從氣候變遷法規、經費、組織、研發等四面向著手，四大要件缺一不可，透過本次氣候變遷局成立，將階段性完備組織面向之拼圖，後續政府將加速擘畫推動，致力達成我國淨零排放，建構韌性臺灣並促進永續發展之目標。