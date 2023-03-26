政院拍板！包租代管三稅減免延長五年

包租代管減稅利多將延續，行政院已拍板，包租代管所享有的綜合所得稅、房屋稅、地價稅等三稅減免租稅優惠，將延長五年至2028年6月26日，以鼓勵房東將住宅委託包租代管，有機會享減稅利多。

依據《租賃住宅市場發展及管理條例》（簡稱租賃專法），房東將住宅委託代管或出租給包租業轉租，契約約定供居住使用一年以上，出租期間每屋每月租金收入在6,000元以內免納綜所稅；超過6,000元、未逾2萬元部分，租金所得必要費用率提高到53%，等於每100元租金只有47元須納入課稅。

另外對於房屋稅、地價稅等地方稅，租賃專法也明文授權地方政府可給予一定程度減徵。

租賃專法規定三稅減免為期五年，原本將於今年6月落日，不過內政部已依據專法授權，報行政院核定延長，確定將租稅優惠再延五年至2028年6月26日，確保優稅不中斷，且這項延長不須經過立法院修法。

除了租賃專法給予租稅優惠外，住宅法也加碼減稅，除了前述包租代管一般住宅享有減稅外，若作為包租代管社會住宅，享受到的租稅優惠更多，享有綜所稅免稅額1.5萬元，租金必要費用率則可提高至60%。

內政部營建署表示，社宅包租代管是政府在2017年推動的居住新興政策，雖初期民眾信賴度不足，但經過政府持續宣導，加上實際入住民眾肯定及租賃產業積極推動，媒合戶數持續增加，截至今年2月底，社宅包租代管累積媒合戶數已達6.2萬戶。

為延續並擴大包租代管效益，營建署今年3月已獲行政院核定執行第四期計畫，並擴大辦理計畫戶數至8萬戶。

營建署進一步指出，截至今年2月底，政府直接興建社宅數量已近7.2萬戶，加上包租代管6.2萬戶，整體社宅數量已逾13萬戶，政府持續推動包租代管之餘，也持續興建社宅，將全力在明年底達成20萬戶社宅目標。