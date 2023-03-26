加速離岸風電推動！斥資35億元 台中港37、38號碼頭動工

台灣港務公司為配合國家推動離岸風力發電政策，今(26)日於台中港38號碼頭後線舉行「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，由行政院長陳建仁主持，全案投資金額達35億元，規劃2026年後供離岸風電第三階段區塊開發使用。

今天的動土典禮，包括行政院政務委員羅秉成、交通部常務次長祁文中、經濟部能源局長游振偉及各機關代表出席，並邀請立法院副院長蔡其昌及台中市政府交通局主任秘書郭志文到場，共同為台中港37、38號碼頭新建工程開工動土儀式祈福，典禮順利圓滿成功。

台灣港務公司董事長李賢義表示，自2015年即著手進行台中港風電重件碼頭的評估規劃，陸續改建既有碼頭，並新建重件碼頭，2019年起已提供#2、#5A、#5B、#36、#106及#107等6座碼頭，供離岸風機預組裝及風電國產化專區製造商使用。

目前並已陸續完成海洋(128MW) 、台電一期 (109.2MW) 、海能(376MW)等風場建置，尚有允能(640MW)、大彰化(900MW)、彰芳西島(600MW)等風場建置中。

李賢義指出，近年新冠肺炎疫情全球肆虐，我國離岸風場建置期程亦受影響，在面對業者提出的儲放時間延長或儲放面積需求增加，港務公司皆積極調度資源給予協助。

配合國家離岸風電政策2025年風場提前併網及區塊開發的需求，港務公司斥資35億元新建台中港37、38號兩座重件碼頭，岸線長度共580公尺，每平方公尺承載力最高可達40公噸，將作為離岸風機預組裝使用。

未來可藉由提供優質離岸風電港口基礎設施，提升台灣離岸風場建置量能，加速第二階段開發時程，並規劃2026年後供離岸風電第三階段區塊開發使用。

依據經濟部公布的離岸風電第三階段區塊開發政策，預計2026年後，每年將有1.5GW開發容量，以單一風場上限500MW推估，每年將有3座風場。

經盤點港埠基礎量能，此次投資新建的「台中港37、38號碼頭」完工後，台中港規劃提供的三大預組裝基地，包含#5A、#5B、#36、#37及#38碼頭，可同時提供三座風場使用，以聚落區域化方式，減少大型風機零組件衝擊港區陸路運輸。

另外也超前布局辦理「南填方區圍堤造地(50公頃)」及「保安林解編(47公頃)」，使每一預組裝碼頭均搭配大於30公頃的後線土地儲放風機組件，符合產業提供每一風場開發需400公尺碼頭搭配30公頃土地的需求。