加油再等等！ 中油：明起汽、柴油各降0.5元

為搶救台灣生育率，政府前年推出數項措施提高國人生育意願，其中育嬰留職停薪津貼從投保薪資六成提高到八成是最大亮點。最新統計出爐，新制果然奏效，上路近一年半，較前一年增加2.1萬名新手爸媽申請育嬰留職停薪津貼。 其中，男性去年申請人數衝上2.3萬人新高，一年半多催出1.2萬人回家當奶爸；男性占比更是連兩年大躍進，打破十幾年來徘徊男性約占17%-19%之間停滯狀況，去年一舉衝上史上新高25.5%，等於每四人就有一名是奶爸。

2023-03-26 11:00