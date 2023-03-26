加油再等等！ 中油：明起汽、柴油各降0.5元
台灣中油宣布，自明（27）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.5元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升27.1元。
台灣中油表示，本週受美國聯準會宣布升息1碼及高盛下修今年歐美用油需求預估與價格等因素影響，導致本週油價下跌。
台灣中油指出，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌3.01美元，新台幣兌美元匯率升值0.129元，國內油價依公式計算跌幅為3.45%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降0.5元，已低於亞洲鄰近國家，且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油價格每公升實際各調降0.5元。
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