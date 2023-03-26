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經濟部新人事 智慧局長廖承威陞任、副局長李淑美陞任

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部今（26）日宣布，智慧局前局長洪淑敏於今年3月13日起退休，為利業務推動，副局長廖承威將於明（27）日陞任局長職務，經濟部長王美花期許新任廖局長帶領智慧局全體同仁，發揮團隊精神，全力打造更優質、更活絡的台灣智慧財產經濟。

經濟部指出，廖局長是中原大學醫學工程博士，結合生物醫學及工程科學跨領域，具有跨界思考的特點，更秉持「創造自己被利用的價值」的職場哲學，一路從智慧局的專利助理審查官、科長、專利高級審查官、組長、副局長，到現在扛下智慧局局長的重責，對智慧局業務高度熟悉。

近期廖承威更帶領智慧局團隊，於今年3月9日行政院第3846次院會通過專利法及商標法2項智慧局根本大法的修正草案，將重新建構更迅速、專業的專利商標救濟制度，建立商標代理人管理機制，營造更切合產業需求的智慧財產權保護環境。王美花期許廖局長帶領智慧局團隊，繼續扮演台灣智慧結晶的保護者，鼓勵、保護並活用智慧財產權。

至於副局長遺缺，經濟部今日也宣布，將由智慧局主任秘書李淑美陞任。新任李淑美副局長是美國懷俄明大學國際學系碩士，從智慧局前身中標局基層做起，歷任中標局書記、辦事員、科員、商標審查員、智慧局科長、商標高級審查官、副組長、組長及主任秘書等職務，長期耕耘於智財商標等領域，曾當選經濟部模範公務員，在擔任智慧局商標權組組長期間，帶領該組多次獲得智慧局工作計畫評核特優單位。王美花期待李副局長未來以其專業歷練協助智慧局，成為健全台灣智財保護發展的另一支柱。

商標 經濟部 王美花

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