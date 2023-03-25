我國第三座離岸風場完工併聯 海能風場投入綠能發電

經濟部今（25）日表示，海能風場47座風機全數完工併聯，加入綠能發電行列，也寫下台灣第三座風場里程碑。

海能風場是JERA捷熱能源(49%)、麥格理綠投資集團(26%)及風睿能源(25%)共同合作攜手開發的離岸風場，完工後共47座8MW風機，總裝置容量為376MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。

經濟部表示，離岸風電海事工程複雜度遠遠超過陸上風電，首先要先克服海上工作環境，操作人員必須於受風浪起伏的工作船身上操作起重機具；風浪過大時船隻必須立即返航；其次，風機零組件、基樁水下基礎合計重達數千公噸，從港口運輸至風場、組裝、安裝至定地點並進行施工安裝，都需要經過精密安排，才不會出現安裝嚴重落差，但海能結合本土與國際施工團隊克服台灣冬季險峻的季風氣候，完成所有建設，箇中辛苦不足外人道。

經濟部指出，從現在開始，只要國人站在竹南龍鳳漁港或是騎乘單車經過竹南綠光海風自行車道，除了可以看到我國首座離岸風場，也就是海洋示範風場的單樁式的風力機組，更可以遠眺海能風場套筒式風力機組，單機裝置容量從示範階段的2座4MW、20座6MW到潛力場址階段的47座8MW，皆為極其精彩的離岸風電展示櫥窗，這遠眺渺小的風力機組，都是提供我國永續綠色能源的生力軍。