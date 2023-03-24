央行又升息房東恐漲價 林右昌：照契約走、不能隨意漲

央行23日宣布再升息半碼，這已經是連續5升。對於外界反應房貸族壓力將增加，內政部長林右昌今（24）表示，相關因應，行政院會做整體考量；至於有民眾擔心房東會把租金轉嫁，林右昌則回應一切必須按照房屋契約來走，房東不能隨意漲價。

林右昌今出席新北市淡水區淡海安居社會住宅開工動土典禮，媒體關心五度升息，外界擔心房東會把租金轉嫁，林右昌則回應，租戶跟房東之間有租房契約，房東不能隨意、隨時漲價要求，要照契約走。不是說央行升息，房東就可以漲價，一切就依照房屋租約。

林右昌也提到，央行不是第一次升息，全球經濟環境壓力也很大，是總體經濟的考量，至於針對房貸族壓力將增加的相關因應策略，行政院會做整體考量。

關於租屋黑市議題，林右昌則回應，將研擬相關方案，讓租屋族權益受到保障，也讓租屋族住的好，讓權利義務關係有清楚界定。租屋黑市會遇到房東不願意曝光跟納稅，涉及稅制跟相關政策，正在全面研擬，將來有配套措施出來，再做報告。

林右昌也在「淡海安居」開工典禮上表示，這是他上任後首次出席開工典禮，社會住宅推動六年來，由於營建署與國家住都中心對社宅規劃、設計以及工程的品質要求，加上規劃地方所需的社福設施，民眾對於社會住宅的想法從有疑慮轉變為熱烈歡迎，展現社會住宅政策的成功。