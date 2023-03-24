快訊

曾被婆婆罵到撕破臉！對方多年後主動聯絡 媳得知原因怒封鎖

央行又升息房東恐漲價 林右昌：照契約走、不能隨意漲

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

央行23日宣布再升息半碼，這已經是連續5升。對於外界反應房貸族壓力將增加，內政部長林右昌今（24）表示，相關因應，行政院會做整體考量；至於有民眾擔心房東會把租金轉嫁，林右昌則回應一切必須按照房屋契約來走，房東不能隨意漲價。

林右昌今出席新北市淡水區淡海安居社會住宅開工動土典禮，媒體關心五度升息，外界擔心房東會把租金轉嫁，林右昌則回應，租戶跟房東之間有租房契約，房東不能隨意、隨時漲價要求，要照契約走。不是說央行升息，房東就可以漲價，一切就依照房屋租約。

林右昌也提到，央行不是第一次升息，全球經濟環境壓力也很大，是總體經濟的考量，至於針對房貸族壓力將增加的相關因應策略，行政院會做整體考量。

關於租屋黑市議題，林右昌則回應，將研擬相關方案，讓租屋族權益受到保障，也讓租屋族住的好，讓權利義務關係有清楚界定。租屋黑市會遇到房東不願意曝光跟納稅，涉及稅制跟相關政策，正在全面研擬，將來有配套措施出來，再做報告。

林右昌也在「淡海安居」開工典禮上表示，這是他上任後首次出席開工典禮，社會住宅推動六年來，由於營建署與國家住都中心對社宅規劃、設計以及工程的品質要求，加上規劃地方所需的社福設施，民眾對於社會住宅的想法從有疑慮轉變為熱烈歡迎，展現社會住宅政策的成功。

林右昌 房東 租屋

延伸閱讀

民進黨基隆立委初選3人角逐 現任立委蔡適應沒登記

淡水首案社宅動土 住都中心今年還有4千戶在新北

淡水首案社宅動土 林右昌：新北是推社宅重要基地

央行連5升！苦到房貸族租屋族 林右昌：會研擬相關方案

相關新聞

2月失業率微升至3.53% 創23年同期最低

主計總處今天發布2月失業率為3.53%，較上月上升0.03個百分點，季調後為3.58%，較上月降0.02個百分點。主計總...

旅遊業迎復甦 勞部估：無薪假人數兩、三個月內將大幅下降

勞動部今公布減班休息最新數據，本期實施減班休息的事業單位2384家、人數1萬7844人，比上期增加45家、170人。勞動...

全產總江健興：勞退提撥6%18年沒動 應提高到9%

勞退新制自民國94年實施以來，雇主須提撥勞工薪資6%作為個人退休金，全國產業總工會理事長江健興說，雇主有賺錢，就應提高對...

央行連5升！苦到房貸族租屋族 林右昌：會研擬相關方案

央行昨決議升息半碼，創下連5升紀錄，重貼現率達到1.875%，預估房貸族一年恐將增加超過4萬元，租屋族也擔心房東會轉嫁到...

經濟部：海能風場全數完工 日商JERA持續投入運維

海能風場於21日完工併聯，經濟部今（24）日再度說明，台灣捷熱能源(JERA Energy Taiwan)雖未參與區塊開...

電電公會拜會經濟部 呼籲加速簽台印度FTA

電電公會於近日前往經濟部拜會，由李詩欽理事長偕同、劉揚偉監事會召集人、廖伯熙副理事長及理監事等一行16人，針對產業、能源...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦