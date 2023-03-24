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經濟部：海能風場全數完工 日商JERA持續投入運維

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

海能風場於21日完工併聯，經濟部今（24）日再度說明，台灣捷熱能源(JERA Energy Taiwan)雖未參與區塊開發第一期選商作業，但仍持續與合作夥伴共同就完工離岸風場案場如我國海洋、海能風場等，投入後續運維等面向。

外界擔心日商JERA傳撤出海鼎風電恐影響離岸風電開發，經濟部表示，目前已有法國知名外商擬接手股權，參與海鼎三專案。

經濟部能源局說明，近年疫情影響全球離岸風電工程建設進度，但台灣離岸風電業者繼2021年底完成第一階段示範案43座風力機，第3座離岸風場-海能風場47座風機已於3月21日全數完工併聯，加入綠能發電行列。海能風場是JERA捷熱能源(49%)、麥格理綠投資集團(26%)及上緯新能源(25%)共同合作攜手開發的離岸風場，完工後共47座8MW風機，總裝置容量為376MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。

能源局指出，只要國人站在竹南龍鳳漁港或是騎乘單車經過竹南綠光海風自行車道，除了可以看到我國首座離岸風場，也就是海洋示範風場的單樁式的風力機組，更可以遠眺海能風場套筒式風力機組，單機裝置容量從示範階段的2座4MW、20座6MW到潛力場址階段的47座8MW。

離岸風電 經濟部

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