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清明連假小撇步 北市勞動局提醒老闆應注意避免觸法

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
今年4月4日周二(兒童節)與4月5日周三(清明節)都是國定假日，老闆應使勞工休假，工資照給。如果勞工於上開休假日出勤者，老闆應依法給付加倍工資，即除當日正常工資外，再加發一日工資。北市勞動局提供
今年4月4日周二(兒童節)與4月5日周三(清明節)都是國定假日，老闆應使勞工休假，工資照給。如果勞工於上開休假日出勤者，老闆應依法給付加倍工資，即除當日正常工資外，再加發一日工資。北市勞動局提供

清明連假即將到來，勞資朋友除了緬懷已逝親人外，同時關心的是清明假期應該如何休假，才能有五天的連假、如果需要勞工於國定假日加班應該要怎麼給付工資等諸多問題。

台北市勞動局表示，今年4月4日周二（兒童節）與4月5日周三（清明節）都是國定假日，老闆應使勞工休假，工資照給。如果勞工於上開休假日出勤者，老闆應依法給付加倍工資，即除當日正常工資外，再加發一日工資。

勞動局說，如企業是周一至周五上班、周六為休息日、周日為例假之出勤模式，想要配合政府行事曆連續放假五日，但請老闆需先做好這三件事情：

1、 企業需經工會、無工會者經勞資會議同意實施變形工時

企業經工會同意使用四周或八周變形工時制度，或是同意比照112年度「政府行政機關辦公日曆」出勤，無工會者，仍需經勞資會議同意。之後，才能調移工作日與休息日。

2、 調移休息日與工作日：

勞資雙方同意工作日與該周期內之休息日對調，若以比照112年度「政府行政機關辦公日曆」出勤為例，3月25日(六)休息日與4月3日(一)工作日對調，調整後，3月25日成為正常工作日，4月3日成為休息日。

3、 公告員工周知並書面約定：

企業除應將變更後之休假日期註記假別且公告員工周知，並與勞工於班表確明各種假別、應上班日，予以簽署，以避免日後爭議。

勞動局長高寶華提醒，部分工時時薪制勞工(如：PT人員、工讀生)亦適用勞基法，以往經常有老闆誤以為時薪制勞工國定假日出勤不必給加倍工資，因此違反受罰。今年時薪制勞工每小時工資最少為176元，如於國定假日排班出勤，老闆應給付之時薪不得低於352元。例如當天工作八小時，以時薪180元計算，國定假日出勤工資應計給2,880元（8小時x180元x2倍），如果老闆沒有給付國定假日加倍工資者，則將面臨處2萬以上100萬以下之罰鍰。

國定假日 工時

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