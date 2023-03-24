資誠：台灣PCB產業布局泰國 關注五大事項

隨著中美貿易戰與俄烏戰爭蔓延之際又爆發新冠疫情，持續考驗企業的應變能力，不論是終端客戶要求或是風險考量，都再度加強企業對於分散生產基地與移轉供應鏈的需求。位於東南亞樞紐的泰國，儼然成為PCB產業海外布局的熱門地之一。資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務泰國籍會計師副總經理張智媛（Woranath Khemasiri）日前受邀至「PCB產業鏈東南亞投資座談會」發表演講，剖析PCB產業在泰國投資的優勢及相關注意事項。

根據PwC Taiwan的《2023臺灣企業領袖調查報告》，臺灣企業領袖面臨的前三大威脅為總體經濟的不穩定性（57%）、通貨膨脹（54%）和地緣政治衝突（50%）。張智媛表示，PCB產業正面臨巨大的挑戰，原本在中國大陸發展的產業，在地緣政治以及中國目前電力及勞動力短缺等因素的影響下，促使臺商PCB產業積極的啟動東南亞投資布局，泰國作為東南亞第二大經濟體，持續提升PCB產業製造的價值鏈，並提供投資優惠。例如：較低的製造成本、穩定的水源供應，以及政府支持的PCB投資激勵措施。

張智媛分析，PCB產業外資企業在泰國投資須注意以下五個關鍵事項：1、外資投資限制。2、 土地法令調查及購買土地規劃。3、環評法規注意事項。4、申請BOI投資優惠策略及使用。5、集團總部之稅務規劃。以PCB產業來說，臺商大多在泰國投資製造業，並沒有受到外資投資的限制。而土地的購買方式，則是台商企業最常誤解之處。在泰國，外資企業可以擁有土地所有權而非只有使用權，不過要注意購買土地的方式和整個投資時程息息相關，建議應諮詢專業律師及顧問。

張智媛特別提醒，集團的會計及稅務制度的建立十分重要，必須考量集團企業移轉訂價策略，新版的移轉訂價法規草案適用於2019年1月1日或之後開始之會計年度。內容包含更新移轉訂價門檻及繳交期限。大部分企業以為內部重組採用帳面價值即可，卻忽略了移轉訂價議題。企業重組之移轉訂價議題已逐漸受到各國稅務機關的重視，在價值鏈的重組過程中須考量是否有適當之補償，及集團利潤應依據重組後的功能風險進行合理的配置，以降低各地稽徵機關對於移轉訂價查核的挑戰。

張智媛建議企業至泰國投資前，除須注意上述重點事項，亦需審慎考量泰國勞動法規、不動產交易及稅務法規等相關規定，以及泰國當地特有的風俗文化習慣，並適時尋求專業意見，分析投資落地需要特別留意的實務及風險，以在這一輪泰國PCB產業布局的新局勢中，取得有利的先機。