日商退出海鼎風電計畫 投資的海能風場21日完工併聯

經濟部能源局今（24）日表示，第三座離岸風場-海能風場47座風機已於3月21日全數完工併聯，加入綠能發電行列。海能風場是JERA捷熱能源(49%)、麥格理綠投資集團(26%)及上緯新能源(25%)共同合作攜手開發的離岸風場，完工後共47座8MW風機，總裝置容量為376MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。

據2月《日經新聞》報導，在台投資離岸風電的日本捷熱能源（JERA）考量到建置成本及台海地緣政治局勢緊張，將出售所持44%的海鼎離岸風電計畫股權，被解讀為將退出台灣市場。

對此，經濟部能源局今指出，日商捷熱能源是我國推動能源轉型重要的合作夥伴，對於個別公司財務規劃將予以尊重，亦持續歡迎各國大廠來台投資離岸風電。目前已有法國知名外商擬接手股權，參與海鼎三專案，經濟部透過政策推動與明確離岸風電設置目標，持續吸引國際開發商來台投資，如美國、加拿大、法國及日本等知名技術團隊。

經濟部指出，台灣捷熱能源(JERA Energy Taiwan)雖未參與區塊開發第一期選商作業，但仍持續深耕台灣離岸風電產業，與合作夥伴共同就完工離岸風場案場如我國海洋、海能風場等，投入後續運維等面向。

經濟部表示，從現在開始，只要國人站在竹南龍鳳漁港或是騎乘單車經過竹南綠光海風自行車道，除了可以看到我國首座離岸風場，也就是海洋示範風場的單樁式的風力機組，更可以遠眺海能風場套筒式風力機組，單機裝置容量從示範階段的2座4MW、20座6MW到潛力場址階段的47座8MW，皆為極其精彩的離岸風電展示櫥窗，這遠眺渺小的風力機組，都是提供我國永續綠色能源的生力軍。

經濟部強調，離岸風電是全球推動淨零轉型重要路徑之一，相對成熟且具商業化， 為因應未來綠電需求及在地產業供應鏈發展，經濟部亦秉持嚴謹、公平、公正之一貫立場，於符合相關法規及行政程序完備原則下，把關區塊開發審查評選優良廠商，期能擴大再生能源推廣，兼顧降低空污及減碳，達成能源轉型政策目標。