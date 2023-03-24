國發會估四月是景氣谷底？全球貨幣轉向寬鬆？台經院這麼說

國發會（20日）周一公布第15次景氣循環高峰，推估谷底是今年4月，台經院景氣預測中心主任孫明德今天表示，台經院製造業營業氣候測驗點也連續四個月上升，服務業、營建業也同步回升，尤其製造業是最好領先指標，代表下一季開始回溫，呼應國發會認為谷底是4月的看法，他以第二季「天氣會慢慢開始晴朗」形容景氣變化。

孫明德也說，美國為了救銀行免於系統性風險，縮表可能縮不下去了，最近一周丟出二千億美元給銀行，等於去年4月到今年3月全世界緊縮貨幣氛圍已開始緩和，甚至變調，下半年不排除走向寬鬆，對金融是好事，但對通膨不一定是好事。

台經院今天發布2月景氣動向，製造業、服務業及營建業三大產業同步走升，其中製造業則是從去年11月起連續四個月上升。孫明德分析主要是大陸解封效應，帶動台灣傳產業慢慢回溫，但科技業仍要到下半年才會逐步改善。

孫明德表示，製造業廠商2月看好景氣比例較看壞多出很多，對未來半年景氣看法也轉趨樂觀，加上連續四個月營業氣候測驗點都回上升，2月測驗點分數上升達3.12點，服務業也因內需各方面銷售成績變好而連二升，三個產業都往上，他說，製造業營業氣候測驗點是最好的領先指標，代表下一季開始回溫，呼應國發會認為谷底是4月看法。

他說，景氣循環認定是國發會權責，但目前看起來景氣谷底無論是第二季，或是4月觸底，5、6月反彈，第二季都會慢慢天氣開始晴朗，景氣能見度打開。

媒體詢問各個經濟預測機構認為科技業庫存沒有改善，何以製造業看到好轉？孫明德強調，大家都把資訊電子業等同台灣，但是中國大陸解封後，對台灣傳產業如石化鋼鐵等產業都有幫助，報價也開始上升，因此不能將台灣與資訊電子業劃上等號 ，至少占半數的傳產業已轉好，慢慢啟動；科技業則可能要等到下半年才會逐月改善，如果接下來歐美轉好，製造業就可全面好轉。

至於現金6千元帶動內需效應，孫明德表示，六千元對中低所得民眾對抗高物價能有一定效果，但對內需能產生多少效果，希望能像滾雪球一樣愈滾愈大，對第二季、第三季多少能有幫助。

孫明德也談到美國利率政策，他說，美國銀行業者因為升息，未實現虧損高達6000億美元，聯準會不斷開方便之門讓銀行可以紓困，穩定金融業的資金流動壓力，但結果是縮表也可能縮不下去了，本來去年美國開始每月縮表一千億元，但是現在短短一周就丟出去二千億元，等於一個月縮一千億元，一周卻丟二千億出去，不但未像之前大幅緊縮，反而在寬鬆。

他說，這意味從去年4到今年3月全世界緊縮風，目前已開始緩和、變調，從緊縮到中性，下半年不排除轉為寬鬆，這對金融是好事，但對通膨不一定是好事，等於各國為了救銀行而讓物價掉不下去，民眾只能付出更多生活支出，節省購買。