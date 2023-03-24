無薪假微幅上漲 製造業者對未來景氣不確定

勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，續創逾兩年來新高。共2,384家、17,844人實施無薪假，較上期家數增加45家，人數增加170人。家數與人數比例如此懸殊，主因為實施大多數是中小型廠商，部分大型企業則停止實施。

根據勞動部統計顯示，此次製造業有321家、7,290人實施無薪假。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本期的數據呈現微幅增加，但家數與人數增幅比例看起來，似乎是家數明顯大增，這是因為實施的大多是中小型企業，大型企業一口氣減少實施就會是一兩百人，但小型事業單位實施人數將對少，因此看起來才會有落差。

黃維琛說，這是實施的還是主要落在製造業，像是工具機及其相關零件的廠商居多，不過整體而言對於是製造業已經出現警訊，還需要多觀察幾期，主要還是國內龍頭企業都還沒有出現實施無薪假的狀況，大多是中小型企業為主，根據以往的經驗，景氣不暢旺的時候，中小型企業會最先反應，但這還不能當成景氣看壞的指標，要真的認定景氣不佳，還是要等到龍頭企業開始有明顯減班休息狀況後才能判斷。

黃維琛也說，目前從業者端聽到的消息，業者們均認為目前只是對於未來景氣充滿不確定，並沒有看壞，暫時出現的訂單不穩定狀況，就只能先用減班休息因應，再加上接下來要進入畢業季，是徵才旺季，若是大幅度減班休息對於未來徵才恐會有影響，因此這幾期的減班休息實施樣態也大多以短期一個月或兩個月方式進行。

對比以前疫情爆發內需產業長時間實施減班休息來看，近期製造業的減班休息狀況比較像是在調整，黃維琛說，後面還需要多觀察幾期才能判斷，不過好消息是，未來幾期應能明顯看到住宿餐飲、支援服務業等內需型產業減班休息狀況大幅下降，再加上今天立院將三讀通過疫後特別預算，接下來交通部將會推動團客相關補助，更加能促進國內觀光，現在正在減班休息的團客業者就能開始復甦。