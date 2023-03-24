2月製造業景氣連四升 台經院：Q2景氣能見度漸高

台經院今（24）日發布最新景氣動向調查，2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈走高，其中2月製造業營業氣候測驗點更呈現連續四個月上揚態勢。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，第2季霧霾散去，天氣晴朗，景氣能見度愈來愈高。

孫明德指出，過往若出現連三揚，下一季各項指標多會好轉，目前觀察景氣第2季可能是谷底，預計4月觸底，5、6月反彈。此外，他特別提到，景氣問題不全然都跟美國聯準會（Fed）升息與否相關，他認為接下來俄烏戰爭會不會有突破性發展，以及大陸經濟開始復甦、歐洲景氣若也能開始反轉，幾個大的經濟體的負面因素去除，消費者恢復購買力，才是景氣復甦的關鍵。

孫明德也說，央行意外升息對景氣復甦未必是負面，升息如果能夠降低通膨，反而是好事，重點是美國聯準會（Fed）前一天的升息動作，台灣是亦步亦趨，且國內物價確實有上漲壓力，此次央行採取升息半碼，是兼顧通膨、經濟及國際金融環境，所採取兼顧內外之間的考慮。

關於普發現金6,000元，孫明德認為，在目前高物價情形下，6,000元對多數人來說可以說是即時雨，也對第2季、第3季的景氣復甦會有幫助。

此外，針對美國三家地區性銀行陸續倒閉及歐洲瑞士信貸爆發財務危機，令金融市場恐慌情緒升溫，孫明德表示，這使得熱錢開始湧入亞洲，但這次並不是因為台美利差，而是美國金融相對不穩定。

關於當前景氣，整體來說，國內製造業2月受惠工作天數增加，加上大陸解封帶動經濟需求，企業加快復工復產腳步，有助於傳產拉貨需求回溫，因此傳統製造業看好當月景氣表現的廠商比例明顯高於看壞，使得2月製造業營業氣候測驗點為91.19，較1月修正後的88.07增加3.12，呈現連續四個月上揚態勢。

對此，孫明德表示，受惠大陸從去年底到今年解封效應，台灣的傳產，像是鋼鐵、石化都加快復甦腳步，報價開始提高，因此雖然科技業庫存可能要到第2季才會逐步改善，但是傳產已轉好，等於製造業有一半產業慢慢開始啟動，如果接下來歐美轉好，台灣製造業就可望全面轉好。

2月服務業營業氣候測驗點為94.97，較1月修正後的91.76增加3.21，呈現連續二個月上揚態勢。2月營建業營業氣候測驗點為93.31，較1月的92.11點上揚1.20，則是再次轉為上揚的格局。