經濟部：高雄3月30日轉為減量供水橙燈 工業限水10%

經濟部今（24）日表示，高屏溪川流變化幅度大，因應後續降雨不確定性，旱災中央災害應變中心工作會報日前決議，自3月30日起高雄地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，工業限水10%。

配合水情燈號調整，經濟部表示，高雄地區從夜間減壓升級到減量供水，台水呼籲用戶共體時艱，配合減量供水措施包括：永安、臨海、大發、仁武、大社、林園等工業區、南部科學園區(高雄園區)及楠梓科技園區、前鎮科技產業園區，採總量管制方式實施節水10%，由工業局、國科會及加工出口區管理處負責區內用水調配及管控。

非科學園區、工業區及產業園區的每月用水量1,000度以上工業用戶，實施節水10%。每月用水量1,000度以上非工業用戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。一般家戶維持夜間22時至隔日6時減壓供水。

台水公司表示大用戶節水量計算是以2023年2月7日水情燈號轉綠燈前六個月，即以水單收費月份2022年9月至2022年2月的月用水量平均值為準。3月25日將發送減量供水通知單予大用戶，於3月30日啟動減量供水措施，一周後派員巡查減量供水戶是否有超量情形，如有超量第一次應開具勸導單，第二次與縣市政府會同執行鉛封減供措施。