普發現金條例今三讀 鄭文燦強調無個資外洩疑慮

有關外界最關心的普發現金6,000元的疫後特別預算案將在今（24）日立法院三讀，民眾最快可以4月6日就領到，對此，行政院副院長鄭文燦今日表示，希望能夠在審查過後，政府就可以推動各項措施，包括照顧民眾、照顧產業的計畫，近日也已經開始上網登記，登記狀況相當順利，並重申不會有個資外洩的問題。

鄭文燦今日出席2023 TALENT,in Taiwan 台灣人才永續行動論壇「多元x平等x共融：人才管理新戰略」，媒體問及今立法院審查特別預算，對三讀有信心嗎？

鄭文燦說，感謝立法院各黨團，通力合作提出了非常多寶貴的意見，讓這次疫後振興的特別預算可以順利進入審查，希望能夠在審查過後就可以推動各項照顧民眾、照顧產業的計畫。目前大家關心的發放6,000元現金的網路登記已經開始，且登記都很順利，前五天是按照身分證末碼的數字分流，今天是登記4跟5號，兩天登記下來網路上確實沒有塞車的現象。

至於上網登記的相關問題，鄭文燦也提醒，因為有身分證跟健保卡的個資，數位部會在專案結束後銷毀，不會有個資外洩的問題，請大家放心，網路上呼籲不要登記是對個資保護不夠了解。

另外有關新換健保卡的卡號，鄭文燦說明，必須要稍後才能登記，因為資料庫是以3月14日前為基準，新換卡也可以登記只是會稍晚個幾天，我們就會把資料庫更新。