推動「需量競價」真的不是面臨缺電？台電這樣說

關於媒體報導接獲爆料指出工廠收到「需量競價」得標通知，質疑將面臨缺電一事，台電今（24）日表示，需量反應負載管理措施這是國際電業行之多年的普遍作法，無須將任何有助供電穩定的措施都刻意曲解為缺電。

台電指出，台灣自1979年起推動以來已逾40年，由用戶自由選用，鼓勵用戶自主管理用電並獲得電費折扣，也有助於「削峰填谷」抑低尖峰時段用電負載。台電還提到，因尖峰負載小時全年約200小時，只佔全年8760小時的2%，與其為了這200小時的尖峰負載不斷增建尖載機組，其實也可以推動需量反應，這種需求轉移及管理措施，反而更加經濟、更加環保。

台電表示，需量反應負載管理措施推動以來已逾40年，包括需量競價、時間電價、計畫性調整用電措施、即時性調整用電措施等多元措施，每年也會持續推陳出新不同措施，提供用戶多元化的選擇。台電於2015年推動需量競價，由用戶就其願意減少的用電自訂回饋價格，與其他參與用戶及台電發電機組相互競價，用戶得標後配合減少用電，便可依據自訂價格扣減電費。

台電強調，透過需求面聚合各種用戶端資源(如設備降載、再生能源、自用發電設備、儲能等)，於尖峰時間或系統需要時配合電力調度減少用電，不僅可有效減緩供電壓力、友善環境，同時減少尖載機組的開發、降低發電成本。因應淨零排碳與能源轉型，各國均將需量反應視為電力系統重要資源，以美國加州已推動的「承載順序」（loading order）為例，即要求電源開發時需以需量反應及再生能源優先，其次才是蓋電廠，因此與是否缺電無關。

台電說明，長期推動需量反應措施由用戶自由選用，透過價格誘因引導用戶管理用電，已有顯著成效。以2022年尖載日(7月22日)為例，當日需量反應抑低負載115萬瓩，占系統尖載約2.8%，與美國相當。另2022年需量反應每度執行成本2.95元，相較僅為一年8760小時中的尖峰200小時投資興建電廠，是兼顧經濟與環保的作法。

台電為鼓勵用戶響應選用，每年均會辦理地區大用戶座談會，藉由說明當前供電情況及需量反應負載管理措施，引導業者自主管理用電，讓用電大戶與台電攜手抑低尖峰負載，除了減少用戶電費支出外，亦能為節能減碳貢獻力量。