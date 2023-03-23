零售、餐飲雖創高但動能將緩 經濟部：普發現金難帶動

經濟部統計處今（23）日公布2月批發、零售及餐飲業營業額。合計1、2月營業額，零售、餐飲因春節與連假因素，旅遊、消費人潮提高，雙雙創下歷史同期新高。不過，統計處認為未來增幅可能逐漸走緩，普發現金6000元因性質與發券不同，為內需帶來巨大動能的可能性較低。

統計處統計，2月批發業營業額為8613億元，年減0.4%，連續四個月負成長；合計1、2月營業額1兆7762億元，年減10.6%，主因為終端需求動能緊縮及客戶庫存偏高，採購力道疲弱。

2月零售業營業額3292億元，年增4.6%；合計1、2月營業額7376億元，年增4.4%，創下歷年同期新高，主因疫情影響淡化，民眾外出購物力道回溫；但是，受到年節影響，資通訊及家電設備零售業、食品飲料及菸草零售業因今年農曆春節集中在1月，部分商品提前至上年12月採買，就呈現小幅年減。

2月餐飲業營業額777億元，年增8.2%；合計1、2月營業額1782億元，年增20.6％，創下歷年同期新高，主因春酒、假期帶動來客數增加，加上今年春節假期較長，出遊民眾增加，同時航班旅運人次回升，帶動空廚餐點需求增加。

統計處副處長黃偉傑指出，因有解封後消費潮，零售、餐飲表現在預期之內，不過，零售業動能看出來已經慢慢減緩，餐飲業則因去年還在二級警戒，還有實聯制等措施，雖然去年同期疫情也稍緩，但相對今年，民眾外出用餐心態還是不同，所以餐飲業應該會持續高度成長，當然隨著去年6月開始基期較高，年增幅度會逐漸減少。

至於普發現金6000元是否有助內需消費大幅成長，黃偉傑表示，用券的方式消費有期限，也不能存起來，基本上可以預估該段期間內會消費完畢，但6000元是現金，又直接存到戶頭，因此很難預期民眾會不會拿出來消費。

統計處預估，今年3月批發業可能持續負成長16.2到13.2％，零售業預估年增0.1到3.1%、餐飲業預估年增3.1到6.1%。