快訊

「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

零售、餐飲雖創高但動能將緩 經濟部：普發現金難帶動

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
餐飲業。圖／聯合報系資料照片
餐飲業。圖／聯合報系資料照片

經濟部統計處今（23）日公布2月批發、零售及餐飲業營業額。合計1、2月營業額，零售、餐飲因春節與連假因素，旅遊、消費人潮提高，雙雙創下歷史同期新高。不過，統計處認為未來增幅可能逐漸走緩，普發現金6000元因性質與發券不同，為內需帶來巨大動能的可能性較低。

統計處統計，2月批發業營業額為8613億元，年減0.4%，連續四個月負成長；合計1、2月營業額1兆7762億元，年減10.6%，主因為終端需求動能緊縮及客戶庫存偏高，採購力道疲弱。

2月零售業營業額3292億元，年增4.6%；合計1、2月營業額7376億元，年增4.4%，創下歷年同期新高，主因疫情影響淡化，民眾外出購物力道回溫；但是，受到年節影響，資通訊及家電設備零售業、食品飲料及菸草零售業因今年農曆春節集中在1月，部分商品提前至上年12月採買，就呈現小幅年減。

2月餐飲業營業額777億元，年增8.2%；合計1、2月營業額1782億元，年增20.6％，創下歷年同期新高，主因春酒、假期帶動來客數增加，加上今年春節假期較長，出遊民眾增加，同時航班旅運人次回升，帶動空廚餐點需求增加。

統計處副處長黃偉傑指出，因有解封後消費潮，零售、餐飲表現在預期之內，不過，零售業動能看出來已經慢慢減緩，餐飲業則因去年還在二級警戒，還有實聯制等措施，雖然去年同期疫情也稍緩，但相對今年，民眾外出用餐心態還是不同，所以餐飲業應該會持續高度成長，當然隨著去年6月開始基期較高，年增幅度會逐漸減少。

至於普發現金6000元是否有助內需消費大幅成長，黃偉傑表示，用券的方式消費有期限，也不能存起來，基本上可以預估該段期間內會消費完畢，但6000元是現金，又直接存到戶頭，因此很難預期民眾會不會拿出來消費。

統計處預估，今年3月批發業可能持續負成長16.2到13.2％，零售業預估年增0.1到3.1%、餐飲業預估年增3.1到6.1%。

餐飲業 零售業

延伸閱讀

迎解封後首個母親節檔！遠百祭出高回饋 估整體成長10%

景氣續弱、需求不振 工業、製造業生產指數「連六黑」

台企銀專精中小企金獲信保五大獎項 獲獎數稱冠公股

資通股價短線震盪激烈 公告2月每股獲利0.12元

相關新聞

央行升息！青安貸款利率破二 地板價2.025%起跳

央行跟進美國升息，今下午宣布再升息半碼（0.125個百分點），利率「連5升」，此也將牽動郵儲利率走高，公股銀行開辦青年安...

央行升息抑通膨 星展經濟學家馬鐵英：不能排除台灣6月再升半碼

跟進美國聯準會（Fed）升息1碼（1碼為0.25個百分點），中央銀行今（23）日理監事會議，全體理事一致同意調升政策利率...

房貸利率破2% 升息一年來民眾多支出約4.4萬

央行利率連五升，房貸地板利率達2.06%，正式站上2%，央行過去利率連四升已讓房貸族負擔增加，且影響民眾購屋信心，市場原...

央行升息加打炒房 專家：未來房市難逃量縮價修

央行從去年3月起啟動升息循環，今（23）公布再升息半碼(0.125%)，累計升息3碼（0.75個百分點），若以央行五大銀...

景氣續弱、需求不振 工業、製造業生產指數「連六黑」

受全球景氣走弱，終端產品需求不振影響，加上半導體供應鏈進行庫存調整，產能利用率下滑，工業、製造業生產指數再度吃黑。經濟部...

又升半碼！房仲：30年千萬房貸利息增加132萬

央行今再宣布升息半碼，永慶房屋表示，去年國內央行季季升息，全年升息2.5碼後，2023年開春第一季央行理監事會於今日決議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦