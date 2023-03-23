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央行今天升不升息？ 國泰世華銀：不升息機率大

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台灣央行今天將作出利率決策。路透
台灣央行今天將作出利率決策。路透

央行理監事會議於今天下午2時開始，各界都在關心央行今天是否升息國泰世華銀今表示，核心通膨將是觀察重點，預估政策利率維持不變的機率較大。

國泰世華銀表示，今天央行理監事會可能重點有三，第一，政策利率可能不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率維持1.75%、2.125%及4%，主要是考量景氣燈號藍燈、出口處於連續衰退下，央行對升息的態度可能轉為保守。

第二，CPI預估可能上調，主要考量電價上調將予物價壓力，後續考量電價上調的傳導影響，核心通膨將是主要觀察重點；第三，信用管制不變。

此外，聯準會於台灣時間今天凌晨宣布升息1碼，將利率升至5%，維持現行縮表計畫。國泰世華銀表示，聯準會會後聲明透露開始考慮暫停升息的可能，利率點陣圖顯示，2023年還有1碼的升息空間，且至2024年才有降息的空間。政策聲明中刪除「將持續升息」的字眼，顯示聯準會已經開始考慮暫停升息的可能。

國泰世華銀預估，5月仍有升息1碼的機會。聯準會5月4日會議將可看到3月CPI(4月12日)及PCE(4月28日)，同時參酌第一季GDP(4月27日)，預期5月仍有升息1碼的機會，但若金融情勢較目前惡化，也可能暫停升息。

另外，債市方面，國泰世華銀表示，美國通膨持續滑落，升息步伐可望來到9局下半，整體而言，總經面有利公債殖利率偏下趨勢，但信用利差有上升可能，後續仍宜挑選信用品質較佳者為先。

股市方面，國泰世華銀表示，美股大盤方面，評價雖將較2022年修復，但縮表仍會限縮評價回升幅度，故指數大區間「橫盤打底」格局依舊。匯市方面，美歐利差高位已過，且聯準會於3月FOMC偏鴿的發言後，基本面支持美元趨勢偏貶。

國泰世華 升息 華銀

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