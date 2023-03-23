主計總處：公教退撫基金明年擬撥補50到100億

新進公教人員的退撫新制7月上路，使得舊制的退撫基金提前出現財務缺口，立法院去年底也通過相關修法，明定由政府分年撥補。至於明年預計撥補多少金額，主計總處今（23）日指出，預計在50到100億元之間。

行政院今日召開院會，會中討論到有關退撫新制相關議題，不過外界最關心的是退撫新制上路後，現行退撫基金不再有新進人員的提撥收入，將面對提早用罄問題，對此，立法院去年底也通過相關修法，明定由政府分年撥補。

主計總處今天也對於撥補額度做出回應，主計總處副主計長蔡鴻坤表示，7月以後新進公務員保費到新的基金，使得舊的基金收入減少，減少部分政府會撥補，考試院已經在精算，預計8月底送到立法院的明年度總預算，會把撥補過去金額放進去，預計在50到100億元之間。