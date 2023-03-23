電價調漲 雙鐵年增6億多負擔 王國材親找王美花解套

電價4月起調漲，平均漲幅11%，產業用電大戶調漲17%。台鐵預估一年需增加2.5至3.5億元電費，高鐵則增加3億元；立委洪孟楷昨質詢表示，電價調漲恐加重公共運輸負擔，擔心成本轉嫁至票價由全民埋單。交通部表示，交通部長王國材今於行政院會已找經濟部長王美花討論，雙鐵、捷運可申請節電計畫，並指示窗口進行後續協助。

立委洪孟楷昨於立院交通委員會質詢表示，電價調漲加重捷運、台鐵及高鐵等用電大戶負擔，擔心這些單位成本吃不消會調整票價變成全民埋單。此外，台鐵短債1600多億元，行政院主計單位現又要求還款年限縮減到20年內，對台鐵壓力很大，希望王國材主動與王美花溝通。

王國材昨表示，他需先了解各單位營收損益，若有需要會適時向王美花表達。交通部今表示，王國材今天上午於行政院會已找王美花討論，確認雙鐵、捷運可以申請節電計畫降低成本，2部長已指示窗口聯絡進行後續協助。