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奇美燃氣汽電共生廠商轉 實現80%用電自主供給

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
奇美實業今（23）日宣布位於台南仁德廠汽電共生廠正式商轉。照片／業者提供
奇美實業今（23）日宣布位於台南仁德廠汽電共生廠正式商轉。照片／業者提供

全球高性能材料領導廠商奇美實業今（23）日宣布，其位於台南仁德廠之汽電共生廠正式商轉，成為全台首家完工啟用自建燃氣汽電共生廠之製造業者，裝置容量64MW(千瓦)，全年度發電量逾5億度，每小時蒸汽產量約160噸，預估總減碳效益可達12.4萬噸，實現80%的用電量自給自足。

奇美指出，秉持「Clean & Green」的綠色願景，該公司不斷尋求各種創新的綠色生產方式並努力提升能源使用的效率及效果，自2018年開始規劃建置汽電共生廠，歷經四年多的努力，於今啟用供應奇美生產所需的穩定電力。

此廠採用天然氣複循環發電機組，以潔淨的天然氣取代傳統的燃煤作為燃料，不僅大幅減少發電過程中產生的溫室氣體排放量，且於發電過程中同時將餘熱回收、產生蒸汽，再回饋給廠內製程使用，落實循環經濟作為，提升營運成本效益，滿足安全、穩定、環保及高效率的供電需求。

奇美「汽電共生廠」每年商轉時間將逾8,000小時，全年度發電量逾5億度，且每小時蒸汽產量約160噸，預估總減碳效益可達 12.4 萬噸，相當於1033萬棵樹、320.4座大安森林公園一年的碳吸附量，為奇美邁向淨零碳排目標的一大步。

奇美以減碳為首要目標，逐步實現能源自主，確保產能穩定性，達到環保與生產雙贏的局面。未來也將持續審視減排空間，奇美燃氣汽電共生廠將朝向混摻20%~40%氫氣做為燃料，同時從製程節能、布局再生能源、導入生質原料、開發綠色產品以及投資研發碳捕捉再利用與化學回收等多面向技術，與合作夥伴攜手建立具有韌性的永續價值鏈，一同為環境永續作出積極貢獻。

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