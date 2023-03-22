不僅外商「雙重優惠」打台 他再曝台灣IC隱憂：輸歐美陸南韓

聯發科資深副總陸國宏今（22）日表示，台灣IC設計產業需要優質理工人才，但台灣STEM（科學、技術、工程、數學）人才逐年減少，與美國、歐洲、中國大陸及南韓相比，台灣是唯一理工人才減少的國家，這是一大隱憂。對於國科會擬前進歐洲設IC設計中心，吸引IC設計人才來台，聯發科樂見其成。

陸國宏今日出席「2023年台灣半導體產學論壇」，針對台灣IC設計產業技術創新與人才培育的挑戰發表看法。

他表示，IC設計產業現已提供5.2萬個「高價值」人力就業機會，IC設計人才培育特別困難，必須是碩士和博士，否則無法勝任，因此，研究所對IC設計產業很重要。

他指出，近年來台灣少子化趨勢明顯，不只畢業生減少，STEM人才占比也降低之中，這是很大隱憂，有待政府、教育界、產業界共同努力，鼓勵性向適合年輕人投入到IC設計產業，包括女性工程師，事實上女性具有冷靜特質，很適合IC設計，只是很多女性不知道自己適合。

他並表示，台灣可同時引進外籍人才，聯發科目前在全球已有數十多個據點，在美國就有五、六個研發設計中心。引進外籍人才，不只增強人才全球化，對於研發更大的好處是，激勵、啟發國內人才，將國內人才送到海外去，他會有更好的成長。

陸國宏提及，台灣要有世界一流IC設計人才，挑戰之一是來自外商的競爭，若是公平競爭，那對產業整體發展是正面的，但是這其中涉及到惡意挖角或政府補貼。他說，政府對外商補貼可以接受，但應是有策略地發展台灣欠缺的產業或人才，以避免國內長期培養人才外流。

台大電機資訊學院長張耀文聲援聯發科，他在會中表示，政府拿納稅人的錢補貼外商來台設研發中心，外商在美國找不到人，就到台灣來找人才，等於是享有雙重優惠，又回過頭來打台灣公司。他認為，政府若有錢，應該多扶植國內企業。